中職／伍鐸、江少慶不滿好球帶動氣 網：主審已非第一次...

富邦悍將昨與味全龍的比賽中，主審吳家維好球帶的判斷，讓先發投手江少慶忍不住爆氣。有網友直言吳家維已不是第一次因好球帶的問題而惹爭議，先前隊友張進德也因不滿吳家維好球帶的標準，遭到驅逐出場。

悍將與味全龍之戰二局下，江少慶對對赫雷拉投到2好2壞時，投出一顆內角球卻被主審判定為壞球，江少慶馬上大吼一聲，且連續罵一長串，直接在球場上大動肝火。吳家維則是伸出右手警告江少慶。事實上剛結束的二局上，味全龍先發投手伍鐸也一度對好球判定感到不滿。

江少慶這場表現異常四壞球連發，只投了3.2局用98球，被5支安打，4次三振且有5次保送、2次觸身球，1次暴投，失6分吞下敗投，悍將也以4：7連兩天不敵龍隊。

網友翻出主審吳家維之前就有多次好球帶判定使球員感到不滿，8月時悍將與獅隊對決，張進德在第9局對好壞球有意見而被驅逐出場，當下直接對主審提出不滿，他表示前面有類似角度的都判定好球，「不懂為甚麼這球就沒判。」不過張進德賽後也感到很抱歉，表示下次遇到類似狀況會先保持冷靜。

許多網友看到這一幕為江少慶打抱不平，直言表示「吳先生是累犯了吧」、「吳家維好球帶真的微妙，阿德上次才爆氣一次」、「主審雖有權威，但要合理判決才能使人尊重」。此外也有網友提出主審怎不敢把江少慶驅逐出場？網友紛紛表示，「因為心虛啊」。

中華職棒會長蔡其昌日前在直播中已表示，會在季末針對誤判與好球帶的問題進行數據統計，以針對裁判不足的地方加以訓練。