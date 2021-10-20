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中職／林岱安3安3打點 獅逆轉兄弟彌平勝差

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅第8棒林岱安8局上半擊出擊出中外野方向二壘安打，帶有2分打點。 記者黃仲裕／攝影
統一獅第8棒林岱安8局上半擊出擊出中外野方向二壘安打，帶有2分打點。 記者黃仲裕／攝影

面對1：4落後，統一獅隊在8局上攻破中信兄弟牛棚，打下5分超前，以6：4拿下勝利，中止近期三連敗、對兄弟五連敗，也彌平與下半季龍頭兄弟之間的勝差，兄弟僅在勝率上些微領先。

前5局看中信兄弟隊表現，3局下許基宏、陳子豪連續兩支二壘打先馳得點，5局下蘇緯達的犧牲打再得1分，二、三壘有人時，陳文杰的安打再敲回2分打點。

獅隊只在5局上靠著林岱安的安打得到1分，3分落後局面在8局上改變，兄弟推出勝利組牛棚吳俊偉，獅隊先靠著連三支安打，攻下1分，接下來兩出局後形成滿壘，唐肇廷的適時一擊敲回2分追平，林岱安補上二壘打，再添2分，也把吳俊偉打退場。

獅隊牛棚調度也出招，終結者陳韻文在8局提前登板，用29球投完最後2局，只被敲出2支安打，沒有掉分，拿下本季第27次救援成功，勝投則落在前一任、投1局無失分的江承峰身上。

獅隊先發投手飛利士4.2局失4分無關勝敗，兄弟先發投手呂彥青雖有6局、被敲5支安打、失1分的好投，但只能看著勝投飛走。

牛棚 吳俊偉 中信兄弟 統一獅

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