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中職／江少慶保送連發 龍隊張政禹打出大局奪勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊先發投手伍鐸投8局失4分。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手伍鐸投8局失4分。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今晚在斗六主場靠著4局下的6分大局，打退富邦悍將隊先發投手江少慶，以7：4逆轉勝，中止對戰三連敗，第9棒張政禹2安打、2打點是大亮點，而且2支都是三壘打，創下隊史紀錄。

龍隊以0：4落後進入4局下，兩出局，一、二壘有人局面，張政禹從江少慶手中擊出三壘打，敲破鴨蛋而且一次進帳2分打點，接下來郭天信安打敲回1分後，江少慶2次保送形成滿壘，赫雷拉三壘打灌進3分打點。

江少慶又投出觸身球後退場，可說把自己投倒，先發的3.2局內出現7次保送（2次觸身），其中5次集中在第4局，也讓龍隊趁機攻下6分大局，都算在他帳上，失分創下返台以來個人單場新高，局數則是第二短。

張政禹在5局下再對游霆崴敲出三壘打，並靠著高飛犧牲打回來得到第7分，單場兩支三壘打追平聯盟紀錄，與其他38人並列，今年陳傑憲在7月30日、林立在8月13日也曾達成，而這39人中，張政禹是第一位龍隊球員。

伍鐸前3局丟掉4分，但第4局開始回穩，中間雖被敲2安，但有盜壘阻殺、雙殺幫忙，到投完8局只面對最低消的15人次，而9局接手的田澤純一雖被敲出1安，另有1保送，但仍守住勝利，拿下第21次救援成功。

用110球投完8局的伍鐸則收下本季第9勝，全場總計被敲10支安打，丟掉4分，另有3次三振、2次保送，防禦率3.08。

味全龍隊張政禹單場敲出兩支三壘打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊張政禹單場敲出兩支三壘打。圖／味全龍隊提供

江少慶 伍鐸

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