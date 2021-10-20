日職／宋家豪61場出賽追平大郭紀錄 外帶救援成功

日本職棒樂天隊台灣投手宋家豪今天不僅完成關門工作，收下個人本季第6次救援成功，本季也以出賽61場追平「大郭」郭源治的紀錄。

樂天隊先發投手則本昂大投8局，只有在5局下因伏見寅威兩分砲掉分，一度以1：2落後，不過打線在7局攻下4分，將3分領先在9局交給宋家豪，他也投出三上三下，守住5：2的勝利，幫助樂天隊中止3連敗。

宋家豪9局下登板，先讓杉本裕太郎敲出游擊滾地出局，再讓莫亞（Steven Moya）敲出飛球，最後三振掉T-岡田收工，只用9球投完1局，連6場無失分，防禦率2.30，最快球速152公里。

這場也是宋家豪本季第61場登板，追平郭源治在1988年61場旅日台灣球員單季最多出賽，樂天本季剩下4場比賽，宋家豪還有機會改寫紀錄。