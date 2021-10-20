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日職／王柏融代打敲安 吳念庭4打數掛零

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
旅日好手王柏融。 報系資料照
旅日好手王柏融。 報系資料照

日本職棒火腿隊台將王柏融今天上場代打馬上敲安，不過隊友的雙殺打澆熄攻勢，最終以5：7敗給西武隊，西武隊台將吳念庭則是4打數未敲安。

西武隊今天敲出12支安打，吳念庭是先發唯一未敲安，1、2局都吞下三振，4、6局則敲出飛球出局，7局上守備時被換下，結束今天先發第三棒、左外野手任務。

火腿隊雖然在2局上靠著近藤健介陽春砲先馳得點，不過2局下西武隊5支安打換回5分，包括山田遙楓在滿壘時的清壘二壘打，3局下山川穗高陽春砲、5局下岸潤一郎的1分打點安打，讓火腿隊無法趕上。

火腿隊以5：7落後進入8局上，王柏融上場代打近藤健介，面對森脇亮介第一球就揮棒，將144公里速球敲成左外野安打，不過下一棒髙濱祐仁敲出雙殺打，讓壘包跑者歸零，火腿也未再得分。

吳念庭總計4打數0安打，2次三振，打擊率下降到2成42，王柏融代打1打數1安打，打擊率上升到2成27。

火腿 西武 王柏融 吳念庭

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