353座冠軍堆砌的慢壘人生 冠軍達人─賴達人

「嘿！冠軍達人！」在慢速壘球界只要提到這個稱號，幾乎是無人不知曉，用2629勝、353個冠軍堆砌出的壘球人生，持續累積中，這就是北海鱈魚香絲教練賴達人奉獻大半輩子的最佳寫照。

今年1月自台北市政府工務局水利處65歲屆齡退休，賴達人在逾40年公職服務期間也見證了球隊歷史，自北海鱈魚香絲前身東華合纖就披上戰袍，合計33年的慢壘生涯囊括353座金盃，加上他的名字諧音，而有了冠軍達人的封號。

北海鱈魚香絲在泰皇盃達成三連霸。 Vincent studio／提供

細數球隊成軍各項紀錄，賴達人就像一本活字典娓娓道來，「我們球隊在民國77年12月29日成立，原本是東華合纖，老闆退休後，北海願意承接球隊，才能讓許多球員延續舞台，真的，再好的球員沒戰場也沒用，很感謝北海的老闆願意投入資源…。」

在球隊人稱大哥，賴達人並非科班出身，但卻扮演重要幕後推手，舉凡組織、規劃行政後援事宜，與北海教練唐承浩搭檔一內一外相輔相成，更是穩定軍心的力量，唐承浩笑說，「我都叫他賴神！一切都是神的安排！」

賴達人扮演北海鱈魚香絲重要幕後推手，與教練唐承浩搭檔相輔相成。 Vincent studio／提供

北海退役職棒球星眾多，在全國知名度高，約有八成都是水利處員工，在招考人員時也有要求，賴達人指出，在招考時一定會考慮到品德、球技兩方面，且進來的人員也要了解工作內容，「北海希望以球會友來推廣慢壘運動，球員展現球技的同時也要兼顧企業形象。」

以歲月與汗水堆積出的豐功偉業，賴達人對於第一屆總統盃慢速壘球錦標賽公開組拿下冠軍最為印象深刻，「當時總統陳水扁接見全隊，大家都坐著一起喝茶，跟現在各組都能進總統府站著被接見，感覺很不一樣」，他說，至今已經進總統府接受表揚多達10幾次，也是一項紀錄，此外，北海前年達成泰皇盃三連霸，還將衛冕的金球帶回台灣，都是大家相當難忘的回憶。

賴達人(第二排左二)對於第一屆總統盃公開組拿下冠軍最為印象深刻，進總統府接受表揚。 唐承浩／提供

「從球隊沒有到有，沒人知道到一步一腳印成為全國前幾名的勁旅，是我覺得最有成就感的事」，賴達人說，儘管卸下公職，依舊忙碌於球隊事務，現在有更多時間投入，退而不休，能繼續熱愛壘球就是最開心的事。