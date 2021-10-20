中職／吉力吉撈二軍蹲捕出賽 從古林睿煬手中轟雙響砲

中職今天在台南球場的二軍賽事，味全龍隊的吉力吉撈‧鞏冠在傷後首度蹲捕出賽，從統一獅隊投手古林睿煬手中敲出2發全壘打；古林睿煬則是先發投3局失3分，送出8次三振。

吉力吉撈在6日跑壘時導致肩膀受傷，雖然在17日、19日都有在一軍先發出賽，不過都是擔任指定打擊，沒有上場蹲捕。雖然吉力吉撈仍在一軍名單內，不過他今天到二軍蹲捕出賽、打第1棒，前2打席都從古林睿煬手中轟出陽春全壘打，第4局再選到保送上壘，之後在6局上退場。

獅隊的古林睿煬是在12日下二軍調整，今天在二軍先發出賽，用67球投3局，被敲5支安打，包含吉力吉撈的2發全壘打，出現1次保送，不過飆出8次三振，其中在第2局連飆出3次三振，總計失3分含2責失，最後吞下敗投。

此戰味全二軍全場敲出12支安打，且對方出現5次失誤，第1局吉力吉撈轟出陽春砲，3局上吉力吉撈再敲陽春砲後，董秉軒、李展毅都敲出安打，加上投手暴投得1分，取得3比0領先；6局上滿壘時，李展毅敲出清壘二壘安打，帶有3分打點。

8局上董秉軒敲安打後，投手林其緯出現3次保送，過程中味全利用雙盜壘戰術得1分，再靠著二壘手失誤攻下2分；9局上再添1分，終場以10比3擊敗獅隊二軍。味全第2任投手劉宇鈞奪下勝投，他中繼投3局，被敲3支安打、投3次保送，失掉2分。（編輯：陳政偉）