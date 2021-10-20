全運會棒球／吳昇峰好投解滿壘危機 未來國際賽不想錯過

全運會棒球4強賽，台北市隊王牌投手吳昇峰提早上班，首局登板化解滿壘危機，中繼5局無失分好投壓制，率隊晉級金牌戰；吳昇峰錯過打奧運機會，也希望未來有國際賽機會都不再錯過。

110年全國運動會棒球4強賽在新莊棒球場舉行，台北市隊今天與台南市隊交手，台北市隊先發投手林宇祥開賽就有狀況，接連被敲2支安打、投出保送，讓台南市隊無人出局攻占滿壘。

台北市隊換投節奏快、馬上派出王牌投手吳昇峰登板中繼，先三振抓到第1個出局數，接著讓打者打成雙殺，化解失分危機。

吳昇峰今天總計用45球中繼投5局，僅被敲出1支安打，投出2次三振、無失分，表現亮眼，率隊以12比2、7局拿下關鍵勝利、晉級金牌戰。

台北市隊教練王燕國賽後接受媒體訪問表示，開賽就有提醒吳昇峰準備，一有狀況就會換他上場，首局滿壘的局面，如果是其他投手可能壓力扛不住，但吳昇峰國際賽資歷豐富，對他來說沒有問題。

吳昇峰說，全運會一場比賽定生死的關鍵，每場都做好隨時上場準備，重要性比賽連續出賽、沒有太大問題。

登板就是滿壘危機，吳昇峰表示，經過這麼多國際賽磨練，雖然全運會沒有觀眾、亢奮度有差，但上場沒有特別想什麼，照著自己的步調走；教練團表示，明天金牌戰投手群全員待命，有狀況還是可能讓吳昇峰登板，吳昇峰也表示，有需要一定上場。

吳昇峰在2019年世界12強棒球賽表現亮眼，今年原本也有被選入奧運資格賽代表隊中，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情錯過，吳昇峰表示，就差最後一哩路，在棒球生涯中算是蠻大的遺憾，但過去就過去了。

吳昇峰表示，可以不斷地入選國際賽代表隊是肯定，之後無論亞運、亞錦賽，只要還能投，有打國際賽的機會都不想錯過，也希望可以繼續推進屬於自己的紀錄和里程碑。

高育瑋4安林瀚4打點 北市晉金牌戰

全國運動會棒球4強賽台北市隊今天與台南市隊交手，台北市隊打線發揮，高育瑋4安2打點、林瀚2安4打點，王牌投手吳昇峰中繼好投壓制，以12比2、7局拿勝晉級金牌戰、喊話拚連霸。

110年全國運動會棒球賽4強在新莊棒球場舉行，台北市隊與台南市隊交手，台北市隊開賽就有攻勢，陳孝允敲出二壘打，2人出局後林瀚適時安打送回1分，高育瑋二壘打送回第2分。

台北市隊先發投手林宇祥首局有狀況，接連被敲安打、投出四壞保送，讓台南市隊無人出局、攻占滿壘，台北市隊換上王牌投手吳昇峰接手，依序三振、讓打者打出雙殺，化解滿壘危機、力守不失分。

台北市隊2、3局各添1分，5局靠著單局6安、3保送，一口氣打了12人次，攻下8分、奠定勝基，台南市隊6局抓準換投時機追回2分，追分不及、吞下敗仗。

台北市隊打線發揮，團隊敲出10支安打，4棒林瀚單場敲2安、貢獻4分打點，5棒高育瑋單場4打數敲4安，貢獻2分打點，中心棒次發揮。

台北市隊教練王燕國賽後接受媒體訪問表示，今天一開賽就通知吳昇峰準備，無論攻擊還是守備，關鍵都在第1局，還好吳昇峰有穩住局面不失分，加上打線開賽就搶下分數，不然這場比賽誰輸誰贏很難說。

台北市隊連2屆晉級金牌戰，對手都是高雄市隊，台北市隊上屆以1分差拿勝，此次喊話拚連霸，王燕國表示，兩隊是熟悉的對手，明天所有投手都會待命，吳昇峰有需要也會再上場。

高育瑋此次全運會打擊手感維持不錯，他表示今天壘上有人時上場打擊，沒有特別想什麼，只想著把球打平、打強，打出4支安打中有2支是二壘打，他笑說是運氣好、腳程並不算快，也提到自己是首度跟著球隊打入金牌戰，明天比賽全力以赴。