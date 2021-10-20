中職／中信兄弟前3局沒敲安拿4分 史上首見

中信兄弟隊昨天前3局沒敲半支安打，結果拿下4分，讓球迷嘖嘖稱奇，在中華職棒史上確實也是首次得見，最終以6：5擊敗統一獅隊，全場僅敲出2安打，也創下單隊單場2安打以內得到最多分的新紀錄。

兄弟昨晚在洲際球場面對統一獅隊，1局下因獅隊先發猛威爾控球嚴重走鐘，4次四壞球加上1次觸身球，不用安打就拿下2分，3局下則是靠著獅隊3次失誤，再添2分，讓總教練林威助都直呼罕見。

兄弟前3局沒有敲出一支安打卻能得到4分，刷新中職紀錄，過去前3局無安打得分最多是3分，發生在1999年5月13日獅隊對味全龍隊時。

兄弟打線全場敲出2支安打、得到6分，也是中職第一次；原本2安打以內得到最多分，是2020年8月8日富邦悍將隊的2安打得4分；1990年4月21日兄弟象曾用1支安打在龍隊手中得到3分，是目前1安打得最多分紀錄。

兄弟最終險勝獅隊，中職史上第13次單隊敲出2安打以內卻贏球，隊史第二次，上一次是前身兄弟象在2004年9月18日對興農牛隊敲出2安，以1：0贏球。

這13次中，有3次只靠1安打就拿下勝利，都是1：0贏球，也都非投手責失，最早是2007年9月30日的中信鯨，再來是2019年5月30日以及今年7月22日的統一獅隊。