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日職／西武前隊友遭釋出有感 郭俊麟：職業就是這樣
西武獅今天宣布將榎田大樹與小川龍也兩人戰力外，曾經效力過西武獅、後來回台發展的投手郭俊麟，看到兩人和自己的經歷相同，不禁有感而發表示「職業就是這樣。」
現年35歲的榎田大樹在2018年被交易到西武獅，轉隊首年他投出132.2局，拿下11勝4敗、防禦率3.32的成績，但受傷病所困，接下來兩年他在一軍一共僅登板18場，本季在二軍出賽13場，防禦率1.83。
小川龍也同樣也在2018年加盟西武獅，不過大部分的時間他都是扮演中繼出賽，生涯累積187場登板，8勝5敗，防禦率2.69，1次救援與35次中繼的成績。
郭俊麟則是在2015年加盟日職西武獅，但接下來幾年沒有獲得太多上場機會，2019年10月被西武放在戰力外名單，隨後遭釋出只能回台灣發展，目前效力富邦悍將。
不過顯然郭俊麟仍然很關心前隊友的狀況，對於榎田大樹與小川龍也兩人被宣布戰力外，郭俊麟稍早在臉書發文寫下，「練習結束，中午接到你們的電話想說怎麼了，穿著西裝的你們跟我說你們被釋出了，職業就是這樣。小川と榎田，繼續加油。」
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