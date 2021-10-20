快訊

發監日未報到！張淑晶判囚8月今神隱 警方持拘票前往拘提

棒球／洛杉磯奧運銅牌國手李志俊過世 滑壘畫面令人難忘

中央社 / 新北20日電
1984年洛杉磯奧運表演賽棒球代表隊國手「快腿」李志俊昨天凌晨因病過世，享壽64歲。 聯合報系資料照
1984年洛杉磯奧運表演賽棒球代表隊國手「快腿」李志俊昨天凌晨因病過世，享壽64歲。 聯合報系資料照

1984年洛杉磯奧運表演賽棒球代表隊國手「快腿」李志俊昨天凌晨因病過世，享壽64歲；同為84年奧運國手、現任中職秘書長楊清瓏受訪時回憶，對李志俊跳起滑壘的畫面印象深刻。

李志俊1957年出生，畢業於青棒強權南英商工，曾赴日打社會人熊谷組棒球隊，也是國內業餘社會隊強權合作金庫成棒隊退役球員，卸下選手身分後在合庫擔任職員，10多年前退休，近年身體就有狀況，昨天凌晨病逝。

同為1984年奧運棒球代表隊隊友的楊清瓏表示，那年奧運長期集訓、大家生活在一起，彼此情感深厚，一直到現在都還有聯絡群組，也會定期聚會，只是最近幾次聚會，聽說李志俊身體狀況不好，他也都沒有出席。

1984年奧運棒球銅牌戰台灣與韓國隊交手，兩隊鏖戰至延長賽14局，李志俊敲出安打上壘，再靠著林華韋的三壘打跑回分數，接著楊清瓏敲出2分砲，終場以3比0拿下銅牌。

楊清瓏表示，李志俊是很好的外野手，臂力很好，但最讓大家印象深刻的是快腿，尤其是滑壘時空中躍起的姿勢，「那畫面很美，一直到現在都還印在腦海中。」

1984年奧運棒球表演賽國手蔡生豐、凃忠男、李志俊相繼過世，楊清瓏感慨「歲月不饒人。」

棒球 楊清瓏 中職

延伸閱讀

全運會／鄧宇成16強出局 力拚亞運選拔再披國手戰袍

全運會／黃筱雯克服首局失常 奧運拳擊女將全晉級

全運會／雙破全國紀錄直呼意外 陳玟卉：為奧運雪恥

國際抵制聲浪四起 IOC協調官：北京冬奧關乎團結

相關新聞

中職／修訂「懲龍」條款 才可能有第6隊加入

隨著味全龍隊今年正式回歸一軍，中華職棒正式邁入5隊的時代，不過因為球員仍是供過於求的狀態，因此球迷仍聲聲呼喊第6隊。聯盟這次則主動出擊，除了先前拜會高雄市政府外，在中華電信傳出有興趣之時，也專程拜訪，

日職／撐不住了…批評聲成松坂大輔決定引退原因之一

「平成怪物」松坂大輔昨天迎來職棒生涯引退賽，正式告別23年職棒生涯，而他在記者會上坦言決定退休理由，除了健康因素之外，他表示「受不了外界的批評聲。」 松坂大輔自高中時期就嶄露頭角，1998年夏甲單場

日職／鈴木誠也盼前進大聯盟 和大谷同框畫面不遠了

廣島鯉魚主砲鈴木誠也近期手感火燙，本季狂敲38轟、連續2月奪下MVP，不但有望挑戰日職生涯首座全壘打王，季末更是有機會透過入札制度前進大聯盟。 鈴木誠也近兩個月狀態極佳，9月猛轟13發全壘打、打擊率

棒球／洛杉磯奧運銅牌國手李志俊過世 滑壘畫面令人難忘

1984年洛杉磯奧運表演賽棒球代表隊國手「快腿」李志俊昨天凌晨因病過世，享壽64歲；同為84年奧運國手、現任中職秘書長楊...

全運會棒球／陳偉志攻守俱佳 給平鎮二游高評價

全運會棒球4強賽，高雄市與桃園市形成投手戰。高市內野手陳偉志攻守皆佳，率隊晉級金牌戰；桃園雖輸球，但陳偉志對桃園二游給予...

全運會棒球／李子揚生涯首場完封勝 高雄晉金牌戰

全國運動會棒球賽4強高雄市隊李子揚投出生涯首場完封勝，陳偉志4局適時二壘打幫助球隊搶下致勝分，終場以1比0擊敗桃園市隊、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。