棒球／洛杉磯奧運銅牌國手李志俊過世 滑壘畫面令人難忘

1984年洛杉磯奧運表演賽棒球代表隊國手「快腿」李志俊昨天凌晨因病過世，享壽64歲；同為84年奧運國手、現任中職秘書長楊清瓏受訪時回憶，對李志俊跳起滑壘的畫面印象深刻。

李志俊1957年出生，畢業於青棒強權南英商工，曾赴日打社會人熊谷組棒球隊，也是國內業餘社會隊強權合作金庫成棒隊退役球員，卸下選手身分後在合庫擔任職員，10多年前退休，近年身體就有狀況，昨天凌晨病逝。

同為1984年奧運棒球代表隊隊友的楊清瓏表示，那年奧運長期集訓、大家生活在一起，彼此情感深厚，一直到現在都還有聯絡群組，也會定期聚會，只是最近幾次聚會，聽說李志俊身體狀況不好，他也都沒有出席。

1984年奧運棒球銅牌戰台灣與韓國隊交手，兩隊鏖戰至延長賽14局，李志俊敲出安打上壘，再靠著林華韋的三壘打跑回分數，接著楊清瓏敲出2分砲，終場以3比0拿下銅牌。

楊清瓏表示，李志俊是很好的外野手，臂力很好，但最讓大家印象深刻的是快腿，尤其是滑壘時空中躍起的姿勢，「那畫面很美，一直到現在都還印在腦海中。」

1984年奧運棒球表演賽國手蔡生豐、凃忠男、李志俊相繼過世，楊清瓏感慨「歲月不饒人。」