日職／撐不住了…批評聲成松坂大輔決定引退原因之一

「平成怪物」松坂大輔昨天迎來職棒生涯引退賽，正式告別23年職棒生涯，而他在記者會上坦言決定退休理由，除了健康因素之外，他表示「受不了外界的批評聲。」

松坂大輔自高中時期就嶄露頭角，1998年夏甲單場250球完投17局，接著又再冠軍戰投出無安打比賽，畢業後隨即投身日本職棒選秀加入西武獅隊，並在日職生涯前8年就拿下108勝，2006年以天價入札金加入紅襪，最終在美、日職棒合計拿下170勝。

但是自從2011年開了TJ手術之後，松坂大輔傷病不斷開始走下坡，到去年7月接受脊椎內視鏡手術，卻依舊無法解決右手臂麻木問題，他也談言「害怕投球」、「右手已經毫無知覺」，但他仍無法擺脫外界稱他為「薪水小偷」的汙名。

松坂昨天在引退記者會上自承：「我在選手生涯的後半時期，受到許多人批評的壓力，有想過是不是早點退休會比較好，也有過很長一段時間，我都沒辦法拿出大家期待我應該要有的表現，我一直設法把批評化為動力，只是到最後，我還是撐不住了。」