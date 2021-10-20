聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／鈴木誠也盼前進大聯盟 和大谷同框畫面不遠了
廣島鯉魚主砲鈴木誠也近期手感火燙，本季狂敲38轟、連續2月奪下MVP，不但有望挑戰日職生涯首座全壘打王，季末更是有機會透過入札制度前進大聯盟。
鈴木誠也近兩個月狀態極佳，9月猛轟13發全壘打、打擊率高達3成81，10月至今也敲出6轟，打擊率3成49。此外，鈴木以38轟在全壘打王排名上僅落後讀賣巨人岡本和真、養樂多燕子村上宗隆1轟。
根據《日刊現代》指出，雖然鈴木誠也要到2023年才會取得海外自由球員資格，但如果有大聯盟球隊對他產生興趣，廣島球團有可能會選擇讓他使用入札制度去挑戰大聯盟，過去有MLB球探曾透露，鈴木若挑戰大聯盟，至少能夠獲得5年40億日圓以上的大約，如此一來廣島就有8億日圓的轉隊費入袋。
對鈴木誠也來說，能站上大聯盟的舞台就是圓了棒球員的夢，5月時他接受採訪，透露自己希望能夠趁年輕去闖一闖大聯盟，報導內容也強調，鈴木今年獲得大聯盟高度評價，因此不管從年齡、表現、薪資等各方面來看，本季結束後確實是鈴木挑戰大聯盟的最好時機。
《日刊現代》最後提到，鈴木與同齡的二刀流好手大谷翔平，在大聯盟賽場上相互較勁的場面，可能不用等太久即將上演。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言