日職／鈴木誠也盼前進大聯盟 和大谷同框畫面不遠了

廣島鯉魚主砲鈴木誠也近期手感火燙，本季狂敲38轟、連續2月奪下MVP，不但有望挑戰日職生涯首座全壘打王，季末更是有機會透過入札制度前進大聯盟。

鈴木誠也近兩個月狀態極佳，9月猛轟13發全壘打、打擊率高達3成81，10月至今也敲出6轟，打擊率3成49。此外，鈴木以38轟在全壘打王排名上僅落後讀賣巨人岡本和真、養樂多燕子村上宗隆1轟。

根據《日刊現代》指出，雖然鈴木誠也要到2023年才會取得海外自由球員資格，但如果有大聯盟球隊對他產生興趣，廣島球團有可能會選擇讓他使用入札制度去挑戰大聯盟，過去有MLB球探曾透露，鈴木若挑戰大聯盟，至少能夠獲得5年40億日圓以上的大約，如此一來廣島就有8億日圓的轉隊費入袋。

對鈴木誠也來說，能站上大聯盟的舞台就是圓了棒球員的夢，5月時他接受採訪，透露自己希望能夠趁年輕去闖一闖大聯盟，報導內容也強調，鈴木今年獲得大聯盟高度評價，因此不管從年齡、表現、薪資等各方面來看，本季結束後確實是鈴木挑戰大聯盟的最好時機。

《日刊現代》最後提到，鈴木與同齡的二刀流好手大谷翔平，在大聯盟賽場上相互較勁的場面，可能不用等太久即將上演。