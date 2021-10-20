快訊

直播／第二波藝FUN券來囉！75萬名幸運得主下午3點半揭曉

高雄城中城大火之後：台灣的都市再生想像

全運會棒球／陳偉志攻守俱佳 給平鎮二游高評價

中央社 / 新北20日電
110年全國運動會棒球賽20日在新莊棒球場舉行4強戰，高雄市與桃園市形成投手戰，高雄市內野手陳偉志攻守有表現，率隊晉級金牌戰。 中央社
110年全國運動會棒球賽20日在新莊棒球場舉行4強戰，高雄市與桃園市形成投手戰，高雄市內野手陳偉志攻守有表現，率隊晉級金牌戰。 中央社

全運會棒球4強賽，高雄市與桃園市形成投手戰。高市內野手陳偉志攻守皆佳，率隊晉級金牌戰；桃園雖輸球，但陳偉志對桃園二游給予高評價，直言兩名高中生站穩職棒指日可待。

110年全國運動會棒球賽今天在新莊棒球場舉行4強戰，高雄市隊先發投手李子揚完封勝，桃園市隊先發投手鄭祐豪表現也很亮眼，完投僅失1分、但是吞下敗投。

高雄市隊團隊敲出3支安打，4局靠著陳偉志適時二壘打，送回全場唯一1分，陳偉志9局下還有三壘美技守備、抓下最後1個出局數，率隊以1比0拿勝、晉級金牌戰。

有豐富國家隊資歷的陳偉志賽後受訪表示，高張力短期比賽，各隊都會把最好的投手派上場，今天團隊安打數不多、但不能說是打擊狀況不好，每場比賽能把握得點圈、就有機會贏球；9局最後1個出局數，提醒自己重心壓低、球看到最好，處理起來就好。

桃園市隊先發投手鄭祐豪是熟悉的對手，陳偉志直言，鄭祐豪的球真的不好打，球路多、變化軌跡大、直球有尾勁，近年多次入選國家隊磨練，控球也一直提升，「他去職棒可能也沒有幾隊打得到」。

陳偉志在母隊台灣電力棒球隊也是主力內野手，此次桃園隊陣中二壘手黃勇傳、游擊手曾子祐，都還是平鎮高中學生，但潛力備受看好，陳偉志也給予高評價。

陳偉志表示，打擊方面看來，黃勇傳跟球感覺已經是成棒等級，知道什麼球該打，2好球先被搶走，也不會急著去揮棒，曾子祐揮棒力道可能還需要再強化，兩人守備很有水準，加上身材條件又好，「他們還會再長，未來去職棒相信也能有一席之地，表現甚至有機會超越（中信兄弟）江坤宇。」

棒球 平鎮高中

延伸閱讀

全運會／自由車個人公路賽 黃亭茵第3金到手！

全運會／黃筱雯克服首局失常 奧運拳擊女將全晉級

全運會／6金入帳 王冠閎沒破全國不開心

全運會／東奧雙雄對決破局 衛冕軍王星皓沒進決賽自責

相關新聞

中職／修訂「懲龍」條款 才可能有第6隊加入

隨著味全龍隊今年正式回歸一軍，中華職棒正式邁入5隊的時代，不過因為球員仍是供過於求的狀態，因此球迷仍聲聲呼喊第6隊。聯盟這次則主動出擊，除了先前拜會高雄市政府外，在中華電信傳出有興趣之時，也專程拜訪，

中職／葉總嚴格控管局數 22日為徐若熙本季最終戰

年僅20歲徐若熙是味全龍重點栽培的投手，由於今年是他生涯首個賽季，再加上味全龍基本上無望爭奪台灣大賽冠軍，據《自由時報》報導，龍隊總教練葉君璋計畫讓徐若熙能提前休息，本週五迎戰富邦就是這位火球少年本季

日職／第二人生當網紅？ 松坂大輔透露對YouTube有興趣

「平成怪物」松坂大輔昨日正式引退、告別職業棒球。日本媒體報導，他暫時婉拒投身教練行列，對於今後的第二人生，他表示有許多想...

全運會棒球／陳偉志攻守俱佳 給平鎮二游高評價

全運會棒球4強賽，高雄市與桃園市形成投手戰。高市內野手陳偉志攻守皆佳，率隊晉級金牌戰；桃園雖輸球，但陳偉志對桃園二游給予...

全運會棒球／李子揚生涯首場完封勝 高雄晉金牌戰

全國運動會棒球賽4強高雄市隊李子揚投出生涯首場完封勝，陳偉志4局適時二壘打幫助球隊搶下致勝分，終場以1比0擊敗桃園市隊、...

韓職／米蘭達殺翻天！ 只差3K就破韓職單季紀錄

前中信兄弟洋投米蘭達轉戰韓職後大殺四方，昨日對三星獅先發7局無失分、飆出10K，順利奪下本季第14勝，現在只差3K就能打破韓職單季最多三振紀錄。 米蘭達本季在韓職效力斗山熊，他在投手丘上的表現叱吒風

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。