全運會棒球／陳偉志攻守俱佳 給平鎮二游高評價

全運會棒球4強賽，高雄市與桃園市形成投手戰。高市內野手陳偉志攻守皆佳，率隊晉級金牌戰；桃園雖輸球，但陳偉志對桃園二游給予高評價，直言兩名高中生站穩職棒指日可待。

110年全國運動會棒球賽今天在新莊棒球場舉行4強戰，高雄市隊先發投手李子揚完封勝，桃園市隊先發投手鄭祐豪表現也很亮眼，完投僅失1分、但是吞下敗投。

高雄市隊團隊敲出3支安打，4局靠著陳偉志適時二壘打，送回全場唯一1分，陳偉志9局下還有三壘美技守備、抓下最後1個出局數，率隊以1比0拿勝、晉級金牌戰。

有豐富國家隊資歷的陳偉志賽後受訪表示，高張力短期比賽，各隊都會把最好的投手派上場，今天團隊安打數不多、但不能說是打擊狀況不好，每場比賽能把握得點圈、就有機會贏球；9局最後1個出局數，提醒自己重心壓低、球看到最好，處理起來就好。

桃園市隊先發投手鄭祐豪是熟悉的對手，陳偉志直言，鄭祐豪的球真的不好打，球路多、變化軌跡大、直球有尾勁，近年多次入選國家隊磨練，控球也一直提升，「他去職棒可能也沒有幾隊打得到」。

陳偉志在母隊台灣電力棒球隊也是主力內野手，此次桃園隊陣中二壘手黃勇傳、游擊手曾子祐，都還是平鎮高中學生，但潛力備受看好，陳偉志也給予高評價。

陳偉志表示，打擊方面看來，黃勇傳跟球感覺已經是成棒等級，知道什麼球該打，2好球先被搶走，也不會急著去揮棒，曾子祐揮棒力道可能還需要再強化，兩人守備很有水準，加上身材條件又好，「他們還會再長，未來去職棒相信也能有一席之地，表現甚至有機會超越（中信兄弟）江坤宇。」