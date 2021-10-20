全運會棒球／李子揚生涯首場完封勝 高雄晉金牌戰

全國運動會棒球賽4強高雄市隊李子揚投出生涯首場完封勝，陳偉志4局適時二壘打幫助球隊搶下致勝分，終場以1比0擊敗桃園市隊、連兩屆晉級金牌戰。

110年全國運動會棒球賽高雄市隊今天在新莊棒球場與桃園市隊交手，高雄市隊派出李子揚先發，總計用128球投9局，被敲出4支安打，投出7次三振、1次四壞保送，好表現幫助球隊拿下關鍵勝利。

桃園市隊先發投手鄭祐豪今天表現也很突出，僅在4局1人出局後投出四壞保送，2人出局後被陳偉志敲出二壘打失掉1分，用118球完投9局，僅被敲出3支安打，投出3次三振、2次保送，失掉1分責失分。

高雄市隊總教練鄭竣哲賽後受訪表示，投手群有2名傷兵，今天又是只有1分的比賽，有機會就讓李子揚完成比賽，「今天可以拿下比賽勝利、李子揚是最大的功臣。」

李子揚表示，大概3年前才轉先發，投球型態不是跟打者硬拚、所以用球數不會太多，之前曾經投到8局，但完封是第1次，128球也是生涯最多用球數，球隊打入4強後就有準備，知道自己的任務是什麼，想辦法把比賽吃完、也讓牛棚投手有喘息的空間。

李子揚過去也多次入選成棒國家代表隊，甚至一度興起挑戰職棒的念頭，但他表示在母隊台灣電力棒球隊轉正職之後，就沒有這種想法了，如果到中職沒能成為即戰力、不如留在台電有穩定的工作。

李子揚表示現在沒有後顧之憂地打球，棒球是自己最喜歡的東西，還可以丟就盡量丟，不能丟了就退到公司；此次全運會目標金牌，也藉由全運會以賽代訓，備戰全運會之後的爆米花棒球聯盟剩餘賽事。