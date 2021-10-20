快訊

直播／第二波藝FUN券來囉！75萬名幸運得主下午3點半揭曉

高雄城中城大火之後：台灣的都市再生想像

全運會棒球／李子揚生涯首場完封勝 高雄晉金牌戰

中央社 / 新北20日電
110年全國運動會棒球賽20日在新莊棒球場舉行4強戰，高雄市隊李子揚（前）投出生涯首場完封勝，助球隊晉級金牌戰。 中央社
110年全國運動會棒球賽20日在新莊棒球場舉行4強戰，高雄市隊李子揚（前）投出生涯首場完封勝，助球隊晉級金牌戰。 中央社

全國運動會棒球賽4強高雄市隊李子揚投出生涯首場完封勝，陳偉志4局適時二壘打幫助球隊搶下致勝分，終場以1比0擊敗桃園市隊、連兩屆晉級金牌戰。

110年全國運動會棒球賽高雄市隊今天在新莊棒球場與桃園市隊交手，高雄市隊派出李子揚先發，總計用128球投9局，被敲出4支安打，投出7次三振、1次四壞保送，好表現幫助球隊拿下關鍵勝利。

桃園市隊先發投手鄭祐豪今天表現也很突出，僅在4局1人出局後投出四壞保送，2人出局後被陳偉志敲出二壘打失掉1分，用118球完投9局，僅被敲出3支安打，投出3次三振、2次保送，失掉1分責失分。

高雄市隊總教練鄭竣哲賽後受訪表示，投手群有2名傷兵，今天又是只有1分的比賽，有機會就讓李子揚完成比賽，「今天可以拿下比賽勝利、李子揚是最大的功臣。」

李子揚表示，大概3年前才轉先發，投球型態不是跟打者硬拚、所以用球數不會太多，之前曾經投到8局，但完封是第1次，128球也是生涯最多用球數，球隊打入4強後就有準備，知道自己的任務是什麼，想辦法把比賽吃完、也讓牛棚投手有喘息的空間。

李子揚過去也多次入選成棒國家代表隊，甚至一度興起挑戰職棒的念頭，但他表示在母隊台灣電力棒球隊轉正職之後，就沒有這種想法了，如果到中職沒能成為即戰力、不如留在台電有穩定的工作。

李子揚表示現在沒有後顧之憂地打球，棒球是自己最喜歡的東西，還可以丟就盡量丟，不能丟了就退到公司；此次全運會目標金牌，也藉由全運會以賽代訓，備戰全運會之後的爆米花棒球聯盟剩餘賽事。

棒球 全運會

延伸閱讀

全運會／自由車個人公路賽 黃亭茵第3金到手！

全運會／黃筱雯克服首局失常 奧運拳擊女將全晉級

全運會／6金入帳 王冠閎沒破全國不開心

全運會／東奧雙雄對決破局 衛冕軍王星皓沒進決賽自責

相關新聞

中職／修訂「懲龍」條款 才可能有第6隊加入

隨著味全龍隊今年正式回歸一軍，中華職棒正式邁入5隊的時代，不過因為球員仍是供過於求的狀態，因此球迷仍聲聲呼喊第6隊。聯盟這次則主動出擊，除了先前拜會高雄市政府外，在中華電信傳出有興趣之時，也專程拜訪，

中職／葉總嚴格控管局數 22日為徐若熙本季最終戰

年僅20歲徐若熙是味全龍重點栽培的投手，由於今年是他生涯首個賽季，再加上味全龍基本上無望爭奪台灣大賽冠軍，據《自由時報》報導，龍隊總教練葉君璋計畫讓徐若熙能提前休息，本週五迎戰富邦就是這位火球少年本季

日職／第二人生當網紅？ 松坂大輔透露對YouTube有興趣

「平成怪物」松坂大輔昨日正式引退、告別職業棒球。日本媒體報導，他暫時婉拒投身教練行列，對於今後的第二人生，他表示有許多想...

全運會棒球／陳偉志攻守俱佳 給平鎮二游高評價

全運會棒球4強賽，高雄市與桃園市形成投手戰。高市內野手陳偉志攻守皆佳，率隊晉級金牌戰；桃園雖輸球，但陳偉志對桃園二游給予...

全運會棒球／李子揚生涯首場完封勝 高雄晉金牌戰

全國運動會棒球賽4強高雄市隊李子揚投出生涯首場完封勝，陳偉志4局適時二壘打幫助球隊搶下致勝分，終場以1比0擊敗桃園市隊、...

韓職／米蘭達殺翻天！ 只差3K就破韓職單季紀錄

前中信兄弟洋投米蘭達轉戰韓職後大殺四方，昨日對三星獅先發7局無失分、飆出10K，順利奪下本季第14勝，現在只差3K就能打破韓職單季最多三振紀錄。 米蘭達本季在韓職效力斗山熊，他在投手丘上的表現叱吒風

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。