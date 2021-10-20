中職／葉總嚴格控管局數 22日為徐若熙本季最終戰

年僅20歲徐若熙是味全龍重點栽培的投手，由於今年是他生涯首個賽季，再加上味全龍基本上無望爭奪台灣大賽冠軍，據《自由時報》報導，龍隊總教練葉君璋計畫讓徐若熙能提前休息，本週五迎戰富邦就是這位火球少年本季最後一戰。

由於今年受到疫情影響中職一度停賽將近兩個月，也導致球季延長，葉總說，考量徐若熙從去年12月以來，一直沒有得到充分的休息，怕到下個賽季開始前休息時間不足，才做出讓徐若熙提早「關機」的決定。

據《自由時報》報導，葉總對徐若熙的局數控管原本就考量投球量與時間點兩個重點，目前投球量已差不多，而本季因疫情延賽時間拖得太晚，正常來講現在已是季末，怕到明年球季前休息時間不夠，所以做出決定。

葉總也補充，徐若熙正式關機後，剩下比賽的投球局數，將讓郭郁政等本土投手消化掉。至於週五的「本季最終戰」，原則上讓徐若熙投大約85球左右。

徐若熙本季投出76.2局、94次三振、防禦率3.05，距離單季百K的目標還差6K，仍然有望達成。綜觀徐若熙菜鳥球季，葉總肯定的說以新人來說還不錯，「可以有90分」，之後還要加強身體強度跟穩定性。