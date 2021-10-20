韓職／米蘭達殺翻天！ 只差3K就破韓職單季紀錄

前中信兄弟洋投米蘭達轉戰韓職後大殺四方，昨日對三星獅先發7局無失分、飆出10K，順利奪下本季第14勝，現在只差3K就能打破韓職單季最多三振紀錄。

米蘭達本季在韓職效力斗山熊，他在投手丘上的表現叱吒風雲，此役先發對上三星獅，7局用111球，僅被敲出4支安打，飆出10K、1次保送，加上球隊終場5：0完封對手，米蘭達第14勝如願到手。

加上此役10K，米蘭達本季已經累積221次三振，只差3K就能締造韓職單季最多三振紀錄，目前紀錄保持人是前樂天巨人傳奇投手崔東原在1984年投出的223K。

更狂的是，米蘭達已經連續19場優質先發，他早就改寫1995年權明哲的連17場優質先發隊史紀錄，以及前韓火鷹洋投薩普洛德（Warwick Saupold）在2019年到2020年跨季連17場優質先發紀錄，米蘭達盼能在賽季結束以前，將此項歷史紀錄繼續往前推進。

米蘭達目前防禦率2.29、221三振，雙雙位居聯盟之冠，14場勝投則排名聯盟第3。

斗山熊最後一場比賽是在本月30日，米蘭達還有兩場先發機會，成為韓職單季最多三振的投手是囊中之物，但若想拿下三冠王，可能需要靠隊友和對手的幫忙。