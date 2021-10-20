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日職／第二人生當網紅？ 松坂大輔透露對YouTube有興趣

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
「平成怪物」松坂大輔正式引退後，透露有興趣開設YouTube頻道。 截圖自Full-Count（フルカウント）推特
「平成怪物」松坂大輔正式引退後，透露有興趣開設YouTube頻道。 截圖自Full-Count（フルカウント）推特

「平成怪物」松坂大輔昨日正式引退、告別職業棒球。日本媒體報導，他暫時婉拒投身教練行列，對於今後的第二人生，他表示有許多想挑戰的事情，包括取得遊艇動力小船駕照等，他也透露有興趣開設YouTube頻道。

松坂大輔接受日本體育報Sponichi Annex採訪，對於馬上開啟的第二人生，他表示，目前還沒有做出決定，但有無窮無盡的夢想。他舉例，包括考取遊艇動力小船駕照、他也想要了解保養汽車的方法，想和不同領域的人交流意見，並挑戰自己做不到的事情，「我對YouTube也有興趣」。

松坂大輔表示，他希望能創造出一種回饋棒球和體育界的形式，明年2月仍會去看球團春訓。他說，想要從不同的角度看棒球，想要挑戰其他感興趣的事物。有興趣與其他領域的運動員交流，期待不受棒球框架束縛的活動。

日刊Sports報導則指出，松坂大輔婉拒了球團邀請他下個球季開始擔任教練，他表示，希望能花更多時間陪伴家人，去不同地方。松坂大輔在Sponichi Annex採訪中，表情柔和的提到最近與家人相處情形，透露在院子種了青菜，全家人都很期待。

松坂大輔 棒球

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