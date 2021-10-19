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中職／猿隊3轟贏不了 李凱威致勝安打狙擊陳禹勳

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
郭天信擊出全壘打。 擷圖自味全龍粉絲團
郭天信擊出全壘打。 擷圖自味全龍粉絲團

味全龍隊的領先兩度消逝，還能穩住陣腳，李凱威8局下從陳禹勳手中敲出安打，帶有2分打點成為關鍵一棒，龍隊終場以8：7擊敗敲出3轟、緊追不捨的樂天桃猿隊。

龍隊此役從開賽就占上風，赫雷拉首局敲出兩分砲，5局攻勢再起，郭天信先掃陽春砲，兩出局後，赫雷拉一壘打、陳品捷三壘打串聯，送回龍隊的第4分。

猿隊在比賽前段只靠朱育賢的陽春砲得到分數，龍隊先發投手林子昱投5.2局只被敲出3安打，退場時還握有4：1領先，卻無法拿到勝投，第6局留在一、二壘的跑者都被牛棚引爆。

先是廖任磊連續投出2保送、擠回1分，黃東淯接手再被成晉打穿左邊防線，一棒帶有2分打點，因左外野手曾陶鎔的失誤再多掉1分，猿隊單局攻下4分逆轉。

龍隊7局下再次超前，但陳冠偉在8局上登板，挨了梁家榮的陽春砲，初登板起連續出賽未失分停留在11場，無緣追平2005年中信鯨朱尉銘保持的聯盟紀錄。

龍隊兩度領先被逆轉或追平，在8局下等到李凱威的安打建功，田澤純一雖在9局上挨了林泓育的陽春砲，龍隊仍以1分之差贏球。

猿隊由老將王溢正先發，他前次在一軍先發出賽已是5月4日，相隔168天再扛此一重任，內容還是不理想，4.2局被敲6安打、失4分（責失2分），靠打線相挺而躲過敗投。

李凱威 樂天桃猿

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