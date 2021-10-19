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中職／獅隊瘋狂送禮 兄弟2安打就有6分贏球賺翻了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳子豪。記者黃仲裕／攝影
陳子豪。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊上周末登頂，今天還碰上統一獅隊送大禮，先發投手猛威爾控球迷航、內野守備連環失誤，讓兄弟安打欄還掛「0」就先賺4分，兄弟最終只用2支安打就進帳6分，終場以6：5擊敗獅隊，在下半季取得1場勝差領先占據龍頭。

兩隊賽前無勝差，兄弟僅以勝率千分之5領先，今、明天在洲際球場正面過招，獅隊推出猛威爾先發，碰上兄弟的鄭凱文

陳鏞基首局就轟三分砲，但獅隊也在轉瞬之間就吐光優勢，第1局先是猛威爾0.2局投球準星盡失，合計33球裡只有7顆好球、26顆壞球，出現4次四壞、1次觸身球保送，外帶2次暴投，讓兄弟兵不血刃拿下2分。

第3局王鏡銘的投球，連續製造4顆內野滾地球，但一壘手郭阜林、游擊手林祖傑單局出現3失誤，讓兄弟再搶2分，至此球隊還沒有任何安打就已有4分進帳。

林安可在4局上敲出陽春砲，讓獅隊短暫扳平，兄弟也在第4局終於有靠安打拿到的分數，許基宏先敲出安打，陳子豪補上兩分砲、本季第10轟，助兄弟超前戰局。

鄭凱文先發6局、失4分，這一勝是他的本季第12勝，突破過去兩度締造的單季11勝，寫下生涯新高數字。

鄭凱文。記者黃仲裕／攝影
鄭凱文。記者黃仲裕／攝影

鄭凱文 統一獅

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