中職／修訂「懲龍」條款 才可能有第6隊加入

隨著味全龍隊今年正式回歸一軍，中華職棒正式邁入5隊的時代，不過因為球員仍是供過於求的狀態，因此球迷仍聲聲呼喊第6隊。聯盟這次則主動出擊，除了先前拜會高雄市政府外，在中華電信傳出有興趣之時，也專程拜訪，針對新球隊加盟相關辦法進行說明及討論。雖然八字仍無一撇，但聯盟看起來已經有些口袋名單，只缺更多誘因。

不過就在聯盟啟動找尋第6隊計畫的時候，味全龍隊則表達他們的經驗談，認為口袋要夠深，除了有能力先繳交加盟金1.2億、地方棒球振興基金1億、經營保證金3.6億，其餘還有人事成本、主場整修等，初期組隊費用太高。另外在制度方面，龍隊認為包含擴編選秀及季中選秀都讓他們吃了悶虧，聯盟各項條款對於新球隊並不友善。

其中最大的問題在於擴編選秀，味全從2019年組隊開始，就對這項規定提出不滿。擴編選秀共會舉行二次，第一年原球隊設定30人保護名單，新球團可以選2輪；第二年保護名單改為18人，選秀則為1輪。但由於龍隊認為選不到好手，不想選2輪，加上討論到新秀還未經養成，原球隊不想放人。最後在味全及各隊的同意下，條款調整為排除該年及前一年選秀球員，新球團得選1或2人。

從現在來看擴編選秀的成果，大部份都成為龍隊的主力球員，對他們的助益確實是不小，但付出的代價實在太大。第一年選走的球員，每挑一人必須支付給原球團300萬轉隊費；第二年更是提高到每人750萬轉隊費。這代表說若是兩年挑走8人需要支付4,200萬元，若是挑滿12人，則需要5,400萬元。

龍隊在擴編選秀挑入球員多成為重要的戰力，但問題就是付出代價太大，轉隊費已經超出這些球員身價太多，實在不合理。 聯合報系資料照片

換個對照的算法，中職自由球員最低標準的補償金為球員月薪125%，等於300萬可以在自由市場找一個月薪20萬的球員，750萬則是可以挖來月薪50萬的球員。當年中信挖角林智勝，也只花了645萬補償金，相較之下龍隊的付出確實是超過太多。這項規定對於新球團而言，主力球員及潛力新秀都被保護，這麼多的錢只能在採砂場中挑珍珠，並不是划算的交易，建議可以比照自由球員，改採月薪加乘或年資等因素計算。

另一個部份則是季中選秀會，新球團該年選秀自動擁有第一順位選秀權，前四輪選秀每輪可多選一名球員。第二年同樣是擁有第一順位選秀權，但只有前兩輪可以多選一名。這個部份原則上沒有問題，主要在於龍隊正式登上一軍的這次選秀，因為沒有定義選秀順位，加上前一年還在二軍，因此就形成爭議，最後採用抽籤決定。

在還沒進入一軍時，味全龍在選秀會中佔盡甜頭，但在一軍首年卻因沒有規定而形成爭議，聯盟該好好修一下規章了。 聯合報系資料照片

從國外各式職業運動來看，無論是MLB在1998年擴編的亞歷桑納響尾蛇隊及坦帕灣魔鬼魚隊，或是2004年加入NBA的夏洛特山貓隊，還有2015年加入韓國職棒的KT巫師隊，他們所獲得的選秀權都不如味全龍隊優渥。不過味全還是提出爭議，所以聯盟應當直接定義選秀順位，或是參考前一年二軍的狀況，抽籤並不是最佳方案。

至於一開始要投入的資金，其中經營保證金3.6億，並不一定是現金，可以繳交銀行出具的保證函，重點是信譽好且金流往來充足，銀行原則會協助辦理，只是要繳些利息。地方棒球振興基金1億，實際上有7千萬是用於球團建置訓練基地，及主場城市的行銷宣傳，這是必要支出。實際上初期真正無法回收的，只有加盟金1.2億，及由聯盟執行的地方基金3千萬，這反而比富邦、中信、樂天接手球隊的轉賣金更便宜。

味全龍隊無論是為了社會形象，或是真的聽到球迷聲聲呼喊的「還我龍」，最終他們還是無奈接受這些「懲龍」條款，順利回歸中職。然而除非三商虎、時報鷹、米迪亞暴龍要回來，新球隊已沒有再「懲罰」的必要，想要吸引第6隊的加盟，就是要釋出善意，重新檢視擴編球隊制度，才不會讓擴編只成為炒作的焦點。