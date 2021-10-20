快訊

誰是中國好孩子：「乖澳門」能取代「壞香港」嗎？

東北季風減弱今各地回溫 周五再一波低溫下探18度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／修訂「懲龍」條款 才可能有第6隊加入

聯合新聞網 / Tzuyi
中職訂定的擴編球隊制度，看起來對新球隊有幫助，但實際執行起來卻像花錢消災，著實有些地方需要修正。 聯合報系資料照片
中職訂定的擴編球隊制度，看起來對新球隊有幫助，但實際執行起來卻像花錢消災，著實有些地方需要修正。 聯合報系資料照片

隨著味全龍隊今年正式回歸一軍，中華職棒正式邁入5隊的時代，不過因為球員仍是供過於求的狀態，因此球迷仍聲聲呼喊第6隊。聯盟這次則主動出擊，除了先前拜會高雄市政府外，在中華電信傳出有興趣之時，也專程拜訪，針對新球隊加盟相關辦法進行說明及討論。雖然八字仍無一撇，但聯盟看起來已經有些口袋名單，只缺更多誘因。

不過就在聯盟啟動找尋第6隊計畫的時候，味全龍隊則表達他們的經驗談，認為口袋要夠深，除了有能力先繳交加盟金1.2億、地方棒球振興基金1億、經營保證金3.6億，其餘還有人事成本、主場整修等，初期組隊費用太高。另外在制度方面，龍隊認為包含擴編選秀及季中選秀都讓他們吃了悶虧，聯盟各項條款對於新球隊並不友善。

其中最大的問題在於擴編選秀，味全從2019年組隊開始，就對這項規定提出不滿。擴編選秀共會舉行二次，第一年原球隊設定30人保護名單，新球團可以選2輪；第二年保護名單改為18人，選秀則為1輪。但由於龍隊認為選不到好手，不想選2輪，加上討論到新秀還未經養成，原球隊不想放人。最後在味全及各隊的同意下，條款調整為排除該年及前一年選秀球員，新球團得選1或2人。

從現在來看擴編選秀的成果，大部份都成為龍隊的主力球員，對他們的助益確實是不小，但付出的代價實在太大。第一年選走的球員，每挑一人必須支付給原球團300萬轉隊費；第二年更是提高到每人750萬轉隊費。這代表說若是兩年挑走8人需要支付4,200萬元，若是挑滿12人，則需要5,400萬元。

龍隊在擴編選秀挑入球員多成為重要的戰力，但問題就是付出代價太大，轉隊費已經超出這些球員身價太多，實在不合理。 聯合報系資料照片
龍隊在擴編選秀挑入球員多成為重要的戰力，但問題就是付出代價太大，轉隊費已經超出這些球員身價太多，實在不合理。 聯合報系資料照片

換個對照的算法，中職自由球員最低標準的補償金為球員月薪125%，等於300萬可以在自由市場找一個月薪20萬的球員，750萬則是可以挖來月薪50萬的球員。當年中信挖角林智勝，也只花了645萬補償金，相較之下龍隊的付出確實是超過太多。這項規定對於新球團而言，主力球員及潛力新秀都被保護，這麼多的錢只能在採砂場中挑珍珠，並不是划算的交易，建議可以比照自由球員，改採月薪加乘或年資等因素計算。

另一個部份則是季中選秀會，新球團該年選秀自動擁有第一順位選秀權，前四輪選秀每輪可多選一名球員。第二年同樣是擁有第一順位選秀權，但只有前兩輪可以多選一名。這個部份原則上沒有問題，主要在於龍隊正式登上一軍的這次選秀，因為沒有定義選秀順位，加上前一年還在二軍，因此就形成爭議，最後採用抽籤決定。

在還沒進入一軍時，味全龍在選秀會中佔盡甜頭，但在一軍首年卻因沒有規定而形成爭議，聯盟該好好修一下規章了。 聯合報系資料照片
在還沒進入一軍時，味全龍在選秀會中佔盡甜頭，但在一軍首年卻因沒有規定而形成爭議，聯盟該好好修一下規章了。 聯合報系資料照片

從國外各式職業運動來看，無論是MLB在1998年擴編的亞歷桑納響尾蛇隊及坦帕灣魔鬼魚隊，或是2004年加入NBA的夏洛特山貓隊，還有2015年加入韓國職棒的KT巫師隊，他們所獲得的選秀權都不如味全龍隊優渥。不過味全還是提出爭議，所以聯盟應當直接定義選秀順位，或是參考前一年二軍的狀況，抽籤並不是最佳方案。

至於一開始要投入的資金，其中經營保證金3.6億，並不一定是現金，可以繳交銀行出具的保證函，重點是信譽好且金流往來充足，銀行原則會協助辦理，只是要繳些利息。地方棒球振興基金1億，實際上有7千萬是用於球團建置訓練基地，及主場城市的行銷宣傳，這是必要支出。實際上初期真正無法回收的，只有加盟金1.2億，及由聯盟執行的地方基金3千萬，這反而比富邦、中信、樂天接手球隊的轉賣金更便宜。

味全龍隊無論是為了社會形象，或是真的聽到球迷聲聲呼喊的「還我龍」，最終他們還是無奈接受這些「懲龍」條款，順利回歸中職。然而除非三商虎、時報鷹、米迪亞暴龍要回來，新球隊已沒有再「懲罰」的必要，想要吸引第6隊的加盟，就是要釋出善意，重新檢視擴編球隊制度，才不會讓擴編只成為炒作的焦點。

中華職棒 味全龍

相關新聞

中職／修訂「懲龍」條款 才可能有第6隊加入

隨著味全龍隊今年正式回歸一軍，中華職棒正式邁入5隊的時代，不過因為球員仍是供過於求的狀態，因此球迷仍聲聲呼喊第6隊。聯盟這次則主動出擊，除了先前拜會高雄市政府外，在中華電信傳出有興趣之時，也專程拜訪，

日職／松坂大輔引退…球速剩118公里 「投每球都怕」

右手中指指尖已感受不到棒球縫線，四十一歲「平成怪物」松坂大輔自承「投每一球都害怕」，昨天他站上投手丘投一人次，為廿三年職...

日職／日媒細數西武18號族譜 郭泰源扛起王牌投手重量

松坂大輔今天穿回熟悉的西武獅隊18號球衣，為華麗絢爛的23年職棒生涯畫下句點，日本媒體「Full Count」也在今天細...

中職／「獅」誤送大禮 兄弟只敲2安得6分

上周以全本土先發登頂已是驚奇，中信兄弟隊本周首戰還遇到對手送大禮，統一獅隊先發投手猛威爾控球迷航，加上內野守備單局三次失...

中職／猿隊3轟贏不了 李凱威致勝安打狙擊陳禹勳

味全龍隊的領先兩度消逝，還能穩住陣腳，李凱威8局下從陳禹勳手中敲出安打，帶有2分打點成為關鍵一棒，龍隊終場以8：7擊敗敲...

中職／獅隊瘋狂送禮 兄弟2安打就有6分贏球賺翻了

中信兄弟隊上周末登頂，今天還碰上統一獅隊送大禮，先發投手猛威爾控球迷航、內野守備連環失誤，讓兄弟安打欄還掛「0」就先賺4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。