日職／松坂引退之夜 西武輸球將火腿送上洋聯第5

松坂大輔的告別之夜，西武獅隊以2：6輸給日本火腿隊，台將吳念庭先發出賽，2打數沒有安打、有2次保送，王柏融代打1打數沒安打，西武在此戰後與火腿互換排名，西武以半場勝差落居太平洋聯盟墊底，火腿上升到第5。

賽季倒數階段，兩支洋聯後段班球隊在今天交手形成「爐主之爭」，此戰更受矚目的是松坂的引退賽，他擔任先發投手、投1人次，5球裡有4顆壞球，最快球速118公里，保送近藤健介後，他的23年職棒生涯畫下句點。

松坂在退場後談到此役心境，他表示，「從一踏進球場，球迷以掌聲歡迎我就覺得感動，老實說，我現在完全不是能站上職棒投手丘的狀態，也要對作為我最後對手的火腿隊、近藤健介表達感謝。」

西武由十龜劍接手，守住首局無失分後，換上真正的先發投手高橋光成，而他投4局被敲8安打、失4分，先在第3局因杉谷拳士的安打丟掉1分，第5局再挨野村佑希的超前三分砲。

吳念庭此戰擔任西武先發第5棒、左外野手，2打數沒有安打，第4局、第8局皆選到保送，效力火腿的王柏融則在9局上代打，打成二壘方向滾地球出局。

西武輸球後，以半場勝差落於火腿之後，而西武前一次全季戰績墊底已是1979年，也是目前洋聯最久不識墊底滋味的球隊，想要避免中斷紀錄，賽季只剩最後3場比賽可以努力。