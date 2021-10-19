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中職／33球就有26顆壞球 猛威爾0.2局控球大爆走退場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
猛威爾控球大暴走，0.2局狂丟4次四壞、1次觸身球保送。記者黃仲裕／攝影
猛威爾控球大暴走，0.2局狂丟4次四壞、1次觸身球保送。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟、統一獅隊今天在洲際球場進行天王山之戰，獅隊洋投猛威爾第1局控球大暴走，33球裡只有7顆好球，兄弟沒敲出安打就擠回2分，猛威爾只投0.2局退場，追平中職生涯最短局數先發。

兩隊賽前無勝差，兄弟僅以勝率千分之5領先占據龍頭位置，今、明天在洲際球場正面過招，獅隊推出猛威爾先發，碰上兄弟的鄭凱文。

陳鏞基首局就以三分砲幫獅隊打下領先，但猛威爾的狀況也來得很快，面對7人次，投出4次四壞、1次觸身球保送，還出現2顆暴投，讓王威晨不靠安打就進占三壘。

陳子豪先在一、三壘有時以滾地球送回兄弟的第1分，江坤宇在滿壘時選到保送，再擠回第2分，獅隊在此時也忍不下去了，換上王鏡銘接替投球。

猛威爾只投0.2局，合計33球裡只有7顆好球、26顆壞球，比例超離譜，這是他生涯第2度先發只投0.2局，前一次為7月28日，同樣是面對兄弟，被敲6安打、失7分（責失1分）。

猛威爾控球大暴走，0.2局狂丟4次四壞、1次觸身球保送。記者黃仲裕／攝影
猛威爾控球大暴走，0.2局狂丟4次四壞、1次觸身球保送。記者黃仲裕／攝影

統一獅 陳鏞基

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