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中職／郭俊麟二軍0.1局被轟五分 寫返台後最慘一戰

聯合新聞網 / 綜合報導
郭俊麟今在第六局登板，僅投0.1局被獅隊狙擊5分。 圖／富邦悍將球團提供
郭俊麟今在第六局登板，僅投0.1局被獅隊狙擊5分。 圖／富邦悍將球團提供

富邦悍將與統一獅今日二軍交手，前旅日投手郭俊麟在第六局登板，僅投0.1局被獅隊狙擊5分，終場獅隊以10：4大勝悍將，收下二軍五連勝。

郭俊麟本季共出賽七場，不過是近期才開始嘗試中繼角色，上一次出賽是在本月15日，以後援身分登板，投2局挨1轟、2分責失、帶有3K，最後幸運得到二軍首勝。但今天在六局被換上場，僅解決1人並留下一三壘就退場，他一共被對方敲4支安打，失掉5分皆為責失，郭俊麟已因此寫下返台後最慘一役，目前防禦率飆升至8.22。

獅隊林子豪因右肩傷勢日前被下放到二軍，本週開始實戰調整，今天先發第3棒擔任指定打擊，3打數2安打，跑回2分；潘傑楷、姚雨翔一回到二軍也有好表現，此役皆貢獻2分打點。

獅隊此役贏球後拿下近期的5連勝，二軍以26勝8和22敗的戰績，超車中信兄弟排名第二，目前僅落後龍頭桃猿半場勝差。

中信

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