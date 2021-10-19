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日職／松坂大輔投5球最速118公里 投教西口文也：我贏1球
西武隊松坂大輔於今天引退賽，在西武主場迎戰日本火腿隊，他先發對決橫濱高校學弟近藤健介，用了五顆球保送，隨即退場正式結束23年職棒生涯，這一幕松坂帶著笑容，但卻令所有日本球迷不捨與難過，而上場宣布換投的西武投手教練西口文也，倒是打趣的說了，「我的引退賽多投了一球，所以算我贏了。」
雖有傷在身，但松坂大輔對近藤健介仍是用盡全力，第一球投出118公里的直球，球路偏高被判壞球，第二球則投出正中好球，隨後兩球都偏高壞球，最後一球投出116公里的壞球而保送近藤，現場氣氛頓時凝結起來，無人有動作，全場球迷像是期待再投下去注視著他，但最後是由投手教練西口文也上場化解，宣布更換投手，守備球員也一擁而前，松坂笑著離開投手丘，迎接全場歡呼，松坂也向教頭辻發彥致意。
西口文也在投手丘對松板大輔說了，「謝謝你23年來的努力。」
49歲的西口文也職棒生涯都是在西武隊渡過2015年退休，他以首席投手教練上場宣布換投，西口說，「我很高興最後能看到松坂大輔在投手丘上投球，他克服萬難努力了23年。」西口最後笑說，「我引退賽最後也是保送，他投了1好3壞後保送，我則是2好3壞後保送，所以我認為是我贏了，但仍是要謝謝他。」
埼玉西武 #松坂大輔 投手の最終登板をノーカットで！— パ・リーグ.com / パーソル パ・リーグTV【公式】 (@PacificleagueTV) October 19, 2021
23年間、たくさんの夢をありがとうございました。#seibulions #ありがとう松坂 #平成の怪物
松坂大輔投手の過去動画はこちら
▶︎https://t.co/7Exk8kwyRo pic.twitter.com/sxB9nIWduE
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