全運會／林郅騏先發5局好投棒球 台東第7名

全運會棒球賽台東縣隊今天與台中市隊交手，台東縣開賽抓準機會搶分，先發投手林郅騏5局無失分、陽杰恩敲出3分砲，率隊以10比0、7局提前拿勝，此次全運會棒球賽排名第7。

110年全國運動會棒球賽台東縣隊今天在新莊棒球場與台中市隊交手，台中縣隊先發投手首局就有狀況，台東縣把握機會搶分，單局選到4次四壞保送、1次觸身球保送，沒有敲出安打就拿下2分。

台東縣隊2局再起攻勢，靠著四壞保送、張亞倫三壘打送回分數，再靠著觸身球保送上壘，陽杰恩開轟3分砲幫助球隊拉開領先差距。

台東縣隊4局靠著失誤、暴投、接連保送、陳唯翔清壘三壘打再拿3分，6局靠著接連安打、高飛犧牲打送回團隊第10分，順利拿下比賽勝利。

台東縣先發投手林郅騏總計用70球投5局，被敲5支安打，投出1次三振、1次四壞保送，沒有失分，拿下勝投。

台東縣隊總教練謝承勳賽後受訪表示，第7名不算是滿意，此次參賽，部分球員母隊不同意放行，人數不足也影響戰力，之後還有機會參賽會考慮得更全面。

對於先發投手林郅騏表現，謝承勳表示，林郅騏高中時期是不錯的投手，升上大學後球速有點下滑，今天比賽表現不算最好，控球好壞球的落差比較大，比賽經驗太少，也透過全運會賽事，讓他上場磨練，備戰之後梅花旗全國大學棒球錦標賽。

110年全國運動會棒球台東縣隊陣中好手陽杰恩被看好有挑戰職棒潛力，但他表示，拿定主意想在社會隊打球、求穩定，家人也很支持，畢業後就加入台灣電力成棒隊，目前在隊中專職投手、定位後援。中央社

有挑戰職棒潛力 能投能打陽杰恩選台電求穩定

全運會棒球賽台東縣隊陽杰恩被看好有挑戰職棒潛力，但他拿定主意留在社會隊（台電）求穩定，此次全運會台東縣野手不足，陽杰恩兼任野手今天與台中市隊比賽單場2安、2局敲出3分砲。

110年全國運動會棒球賽台東縣球員陽杰恩在學生棒球時期可投可打，就讀文化大學時，是文化棒球隊總教練廖敏雄口中的「天才型」球員，投球最快曾投到150公里，打擊能力也不錯。

此次全運會台東縣隊野手戰力不夠，也讓部分投手兼任野手出賽，陽杰恩今天先發打第5棒、守左外野，1局吞下三振，2局敲出3分砲，4局靠著失誤上壘，6局也敲出安打，單場敲2安、貢獻3分打點，幫助球隊以10比0、7局提前拿下勝利。

台東縣隊總教練謝承勳賽後受訪表示，在2018年U23世界盃棒球賽時就有帶過陽杰恩，當時他也是投手兼野手，打擊能力不錯、也有力量。

被問起陽杰恩適合往哪個方面發展，謝承勳表示，主要還是看母隊規劃，陽杰恩打擊和投球能力都不錯，球速也有水準，直言其實陽杰恩有挑戰職棒的潛力。

陽杰恩表示，先前中職有球隊詢問過投入選秀的意願，但拿定主意希望在社會隊打球、求穩定，家人也很支持，畢業後就加入台灣電力成棒隊，目前在球隊中專職投手、定位後援。

陽杰恩回憶，上一次開轟應該已經是去年，進到台電後就專職投手，今天還可以打全壘打很開心，應該是放得比較開的關係；被問到是否還想「投打二刀」發展，他笑說，比較想專心投球，台電的打者太強了、可能沒辦法競爭野手位置。