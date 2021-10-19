MLB／全隊穿18號T恤致敬 松坂期許：希望你們生涯比我久

「平成怪物」松坂大輔今日迎來職棒生涯引退賽，稍早他含淚出席引退記者會，並換上熟悉的18號球衣向隊友致意，並鼓勵學弟們，「要好好照顧身體，希望你們的生涯可以比我更久。」

松坂大輔今日擔綱先發投手，只投一打席保送火腿近藤健介後就退場，告別23年職棒生涯，而這位後輩強打也因此成為松坂傳奇生涯當中，最後一名對決的打者。

在比賽開打前，西武特別宣布讓松坂穿回經典18號，松坂從1999年加入西武開始就穿著18號，直到2016年從美職返回日職，先後加入軟銀、中日，去年則回到老東家西武，但背號改為16號。

今天西武全隊也一起穿上18號的T恤，他特別向隊友們致意，「各位辛苦了，我在今年球季就要退役，從去年回到西武，就希望和大家一起打球並爭取優勝。我打職棒23年，有一半時間都在受傷，希望你們要好好照顧身體，但也不是叫你們就不要拚，希望你們的生涯可以比我更久。」