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中職／人氣球星票選12席有10兄弟 王威晨暫居領先

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
「2021台灣運彩中華職棒人氣球星票選」，中信兄弟王威晨暫居人氣王。 聯合報系資料照
「2021台灣運彩中華職棒人氣球星票選」，中信兄弟王威晨暫居人氣王。 聯合報系資料照

中華職棒明星賽因疫情連續兩年停辦，但今年續辦人氣球星票選，聯盟透過《職業棒球》雜誌與網路舉辦「2021台灣運彩中華職棒人氣球星票選」，邀請球迷選出心目中人氣、實力兼具的12人明星隊，中信兄弟隊長王威晨的1萬9275票領跑，暫居人氣王。

票選活動已邁入第二個月，網路投票也在10月12日加入票選行列，聯盟於今日公布各守位領先群，票數結算至18日中午12點止，共有8名選手在雜誌與網路皆獲得高票，加權後以滿分姿態暫居該守位龍頭。

截至18日中午12點止，12名選手領先榜分別是先發投手德保拉、中繼投手吳俊偉、後援投手李振昌、捕手陳家駒、一壘手許基宏、二壘手林靖凱、三壘手王威晨、游擊手江坤宇、外野手前3名詹子賢、宋晟睿、陳傑憲，以及指定打擊周思齊，兄弟球員佔10席，剩下2人為統一獅隊。

10月10日前各球團所註冊且未註銷之球員均具有參加票選資格，而球員依守備位置參與票選，將以本季出賽最多之守備位置或球團推薦為準，此次票選活動分為雜誌票選及網路票選，各佔50%，票選活動至11月8日截止。

所有參與投票的球迷朋友都能獲得抽獎資格，其中雜誌票選最大獎是價值2萬2900元的「Dyson Pure Cool 二合一涼風智慧空氣清淨機」乙台，也有機會抽到人氣球星簽名球棒、簽名帽、簽名球等好禮。

中華職棒聯盟公布人氣球星票選截至18日中午的票選結果，王威晨居人氣王，12席有10人來自中信兄弟隊。圖／中華職棒提供
中華職棒聯盟公布人氣球星票選截至18日中午的票選結果，王威晨居人氣王，12席有10人來自中信兄弟隊。圖／中華職棒提供

中華職棒 王威晨

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