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日職／西武松坂大輔引退戰吳念庭第五棒 火腿王柏融未先發
日本「平成怪物」松坂大輔於今天舉行引退賽，西武隊以他做為先發投手，主場迎戰火腿隊，預計對決一個人次，兩隊先發陣容出爐，一如賽前報導火腿排出隊中強打近藤健介擔任先發第一棒，給予松坂大輔最大尊重。至於火腿隊台灣選手王柏融連續第二天未能排入先發陣容，西武隊吳念庭於昨天代打敲安後，今天重返先發擔綱第五棒左外野手。
這場受到全日本注目的松坂大輔引退賽，將在台北時間下午4時45分開打，松坂也提前進行賽前熱身，也與火腿隊先禮後兵，與橫濱高後輩近藤健介先握手致意。
除了近藤健介外，火腿隊另外三位橫濱高校後輩淺間大基、高濱祐仁、萬波中正也在賽前向大前輩松坂致意，三人均安在先發陣容內。
最後のマウンドに向けてキャッチボールを行なった #松坂大輔 投手！— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) October 19, 2021
グラウンドを後にする際には多くの人に声をかけられ、その時を待ちます！#埼玉西武ライオンズ #seibulions #ありがとう松坂 pic.twitter.com/AUa4wK72Q7
【#西武戦 試合前📸】— 日刊スポーツ 日本ハム担当 (@nikkan_fighters) October 19, 2021
今日は #松坂大輔 選手の #引退試合。日本ハムからも、ゆかりのある選手たちが挨拶に出向きました。#横浜高校 #後輩 #近藤健介 #浅間大基 #高浜祐仁 #万波中正 #鶴岡慎也 #ソフトバンク #同僚 #村田透 #メジャーリーガー#lovefighters pic.twitter.com/lVCF4SKYUL
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