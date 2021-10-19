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日職／西武松坂大輔引退戰吳念庭第五棒 火腿王柏融未先發

聯合新聞網 / 綜合報導
松坂大輔引退記者會。 西武隊官方推特
松坂大輔引退記者會。 西武隊官方推特

日本「平成怪物」松坂大輔於今天舉行引退賽，西武隊以他做為先發投手，主場迎戰火腿隊，預計對決一個人次，兩隊先發陣容出爐，一如賽前報導火腿排出隊中強打近藤健介擔任先發第一棒，給予松坂大輔最大尊重。至於火腿隊台灣選手王柏融連續第二天未能排入先發陣容，西武隊吳念庭於昨天代打敲安後，今天重返先發擔綱第五棒左外野手。

這場受到全日本注目的松坂大輔引退賽，將在台北時間下午4時45分開打，松坂也提前進行賽前熱身，也與火腿隊先禮後兵，與橫濱高後輩近藤健介先握手致意。

除了近藤健介外，火腿隊另外三位橫濱高校後輩淺間大基、高濱祐仁、萬波中正也在賽前向大前輩松坂致意，三人均安在先發陣容內。

日本 高校

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