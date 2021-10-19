日職／「台灣殺手」松坂大輔退役 中職同世代球星獻祝福

「平成怪物」松坂大輔今天舉行引退記者會，國際賽當「台灣殺手」、撐起「松坂世代」，是天賦與加倍的努力造就巨星，23年職棒生涯落幕、留下精彩成績當後輩典範。

松坂大輔在高中時期就備受矚目，1998年選秀會以第一指名加入西武獅隊，直到2007年轉戰美國職棒大聯盟，並在2015年回到日職，陸續效力軟銀鷹隊、中日龍隊，去年回到老東家西武獅隊。

松坂大輔近幾年受到傷勢困擾，頸部疼痛及右手麻痺情況愈來愈嚴重，去年7月接受頸椎內視鏡手術，但復健狀況不理想，今年7月決定引退。球團考量到松坂大輔的身體及精神狀況，決定在今天舉行引退記者會，正式結束23年職棒生涯。

●國際賽當「台灣殺手」 陳金鋒、張泰山回憶對決時刻

松坂大輔在日本棒球有重要的意義和地位，而對台灣球迷和球員來說，國際賽與日本隊交手，松坂大輔就是剋星；松坂大輔1995年代表日本隊在巴西IBAF世界青少棒錦標賽8強被台灣隊打爆，不服輸發下豪語未來只要是對台灣比賽他都要投。

松坂大輔先後在1998年亞洲青棒錦標賽、1999年、2003年亞洲棒球錦標賽、2006年世界棒球經典賽與台灣對戰，再也沒有輸過、成為「台灣殺手」。

台灣退役球星陳金鋒在2003年亞錦賽從松坂大輔手中敲出2支安打，2016年陳金鋒引退賽時，松坂大輔錄製影片獻上祝福，直言陳金鋒是他印象最深刻的台灣選手，也是很好的對手，而在今年7月松坂大輔宣布本季打完要引退時，陳金鋒也透過經紀公司回應：「能跟你在球場上對戰，是我一輩子最美好的棒球回憶。」

退役球星、現任中職味全龍隊打擊教練的張泰山，在2006年經典賽與松坂大輔對決，敲出安打、攻佔三壘，靠著松坂大輔投手犯規、跑回台灣隊第1分；張泰山談起這段回憶開玩笑說：「松坂大輔會投手犯規，可能是因為我站在三壘、他怕到了。」

令張泰山印象更深刻的是離開中職後、2016年赴日本四國島聯盟德島藍短襪隊打球，當時陣中年輕球員都對他很敬重，一問之下才知道，「他們說我竟然可以從他們的神（松坂大輔）手中打出安打、很不可思議。」

松坂大輔自信國際賽台灣隊中沒有令他懼怕的打者，張泰山認為這不是驕傲，是天賦加上努力，讓他無所畏懼，松坂大輔的能力毋庸置疑，但一代巨星退休，是遲早都需面對的過程。

張泰山感佩，松坂大輔結束美職生涯時，其實就可以退下來，但他仍然有堅持，雖然不如從前這麼好，但還是願意努力展現球技給後輩看，2018年甚至還拿下日職央聯「東山再起獎」，「他想表達的、他所堅持的，就是傳承的精神。」

●比別人付出加倍努力 前隊友許銘傑想說聲「辛苦了」

現任中華職棒樂天桃猿隊投手教練的許銘傑，曾在2000年至2011年間效力西武獅隊，與松坂大輔當過7年隊友。談到對松坂大輔的第一印象，許銘傑接受中央社記者訪問時表示，「就是一個很認真的選手，超認真的，對自己的要求很嚴格。」

許銘傑回憶，第一次看到松坂大輔在牛棚練投時就被嚇到，一般先發投手大約練投100到120顆球，但松坂大輔投了300顆球，「其他隊友跑完步、做完操，想說他怎麼還在丟，人家是這樣子練出來的，而且那時候只是個19歲的小孩。」

雖然松坂大輔比許銘傑早1年進入西武，不過許銘傑年紀大了3歲。許銘傑提到，松坂大輔那時候個性就非常成熟、沉穩，「做所有東西都很安靜，自己做自己的事情，看不出來19歲，感覺比我還老，他是很內斂的選手，在場上你也看不出來他會緊張。」

去年許銘傑還在西武二軍擔任投手教練時，松坂大輔剛好重回西武，不過2人並沒有太多交集。許銘傑說：「他受傷之後不好意思打擾，也不常來球場，都是去做復健，而且又因為疫情的關係，會跟其他選手稍微錯開。」

許銘傑指出，去年松坂大輔傷勢最嚴重的時候，連生活起居都有到困難。今年看到他要引退的消息，許銘傑說：「我只能講說辛苦了，這幾年他真的滿難熬，受傷加上球隊對他的期望這麼重，一定會有壓力，一個選手自己要宣布退休，一定是很煎熬。」

42歲的中信兄弟總教練林威助高中時期在日本打球，跟松坂大輔同屆，之後在2003年加入阪神虎隊。雖然交手機會不多，不過林威助身為「松坂世代」，如今看到他要引退，想到的也是松坂大輔曾經付出過的努力。

林威助表示，松坂大輔回日本之後一定很辛苦，經歷受傷、復健，「球員就是這樣子，不可能一直都在高點，但他的認真、在復健時的心態是很正向的，那種積極態度，是學弟們都會去學習的對象，他一定不缺錢，但為了棒球還在堅持跟貢獻。」