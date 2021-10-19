日職／生涯前10年就過巔峰有遺憾 松坂談到家人哽咽了

職棒生涯的最後一役，終究要到來，41歲「平成怪物」松坂大輔今天先在中午出席引退記者會，回顧23年生涯，他自認在2010年後就已越過顛峰，「我打了23年，但有超過一半時間都在對抗傷勢。」他坦言生涯並未取得自己原以為會有的成績。

西武今天選在當地時間中午12點，為松坂舉辦引退記者會，述說23年職業生涯心境，現場也為180位到場媒體準備「敘敘苑」燒肉便當、沙拉，花費63萬日圓（約台幣15萬4100元）。

職棒生涯的最後一天，松坂笑中帶淚，「我希望這天到來，但又不希望到來。」去年7月進行了脊椎内視鏡頸椎手術，他坦言至今狀況仍未改善，「想以這樣的狀況繼續投球，這是不可能的，我知道我必須退休了。」

松坂自承，以往感受著棒球縫線的指尖，現在已經沒有知覺，他在牛棚練投時，投出的球直朝右打者的頭部而去，他也受到衝擊，「現在光是投1球都覺得害怕。」

松坂表示，考慮到目前自己的狀況，他並非真的想投這場比賽，但想到還有人期望看到穿著球衣、站上投手丘的松坂大輔，他決定在這最後的最後拿出他的全部。

評價自己的職棒生涯，松坂認為是有遺憾的，「我拿到了日美通算170勝，但多數成績都是在生涯前10年累積的，我想2010年時是150勝吧！之後我的肩膀狀況不佳，但當時我仍以為自己還能繼續累積更多成績。」

被問到如何告知家人退休決定時，松坂低下頭、沈默了一段時間，他的語氣明顯哽咽，必須努力藏起淚水，讓他忍不住笑罵：「這就是我不想跟你們（媒體）見面的原因」。

松坂表示，做出退休決定後最先告訴了太太、小孩，而他們說了「這麼長時間以來，辛苦你了」，他感謝家人長時間給他的支持、付出與耐心。

被問到退休後最想和家人一起做什麼？松坂笑說：「我最近都在家裡庭院種野菜，覺得還滿有意思的。」他說自己還有很多棒球以外的興趣，接下來想多花一些時間陪伴家人，也想從不同角度看看棒球。