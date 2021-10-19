日職／松坂大輔最後榮光 對戰過的台灣打者看到堅持精神

松坂大輔今天引退。作為一個世代的代名詞，他也燃燒到了最後一刻，高中、日職、美職時期的活躍自然令球迷難忘，重回日職的最後七年，成績相對黯淡，「堅持」精神卻在對決過的台灣打者心中留下深刻記憶。

「你竟然跟我們的神對決，打了一支安打。」台灣棒球名將張泰山在結束中華職棒生涯後，2016年到日本獨立聯盟打拚，德島藍襪隊的年輕隊友用崇敬眼光看他時，說了這麼一句話。

再往前推十年，2006年世界棒球經典賽，中華隊對上日本隊，松坂大輔不意外的是先發投手，全隊只有三人從他手中敲安，張泰山是第一個，並靠著謝佳賢安打上三壘，結果松坂一時手滑，讓泰山跑回中華隊第一分。

雖然06經典賽前，松坂大輔受訪時曾表示，台灣沒有需要懼怕的打者，讓外界多少有點「臭屁」觀感，但張泰山不這麼看，「他知道怎麼做可以讓你打不好，這是自信，不是驕傲，他的天賦加上努力，才可以說出『我不懼怕』。」

林威助是第三位敲安的球員，對於當時細節，因年代久遠林威助已無法記起，只記得曾敲出安打，當時還是日職菜鳥的他，心中只想，「打得到就好。」

當時的對決細節是，林威助賽前分析松坂球路，兩打席都抓變化球攻擊，第一局敲出雙殺打，第四局則揮出右外野一壘安打，松坂大輔最終投完四局、失一分退場，而中華隊則以3：14落敗。

因為松坂大輔「對中華隊每一場我都要投」的執念，在1998年亞青賽、1999年亞錦賽、2003年亞錦賽、2006年經典賽，對中華隊5場先發全勝，包括3場完投勝，成為球迷眼中的「台灣殺手」。

2006年球季後，松坂大輔頂著日職勝投王三連霸、2屆防禦率王、4屆三振王頭銜，赴美挑戰，以5110萬美元的天價加盟大聯盟紅襪隊，在大聯盟留下8年56勝43敗、防禦率4.45的成績後，在2015年回到日職。

傷勢仍是松坂無法克服的痛，返日七年在引退賽之前，一軍出賽僅三季、61.2局，其中2018年轉隊中日隊後先發11場，6勝4敗、防禦率3.74成績，拿下東山再起獎，展現最後的榮光。

「這個時候引退，雖然不是最好的狀態，但我敬佩的是他的精神。」張泰山看到松坂的堅持，「其實結束美國生涯，明明可以退休了，但他還是想要展現球技給大家看，這是一種傳承的精神。」

重返日職後，松坂因傷表現大不如前，林威助認為，球員不可能一直在高點，然而松坂在復健時展現的姿態，值得後輩學習，「我想這是球隊願意簽他的原因，他不缺錢，這是對棒球的堅持與貢獻，真的不簡單。」

彭政閔也有同感，他在2003亞錦賽對決松坂時曾敲安，7月聽到引退消息時，彭政閔說：「松坂大輔是位曾風靡亞洲和大聯盟的投手，雖然後期因傷影響表現，但他一直想再重新爬起的鬥志令人敬佩。」

陳金鋒與松坂在國際賽交手也令人熱血沸騰，2016年鋒哥退休時，松坂曾錄製影片跨海祝福，如今換人告別球場，陳金鋒也想跟松坂 說：「真的辛苦了，能跟你在球場上的對戰，是我一輩子最好的棒球回憶。」

松坂大輔的最後一戰就在今天台灣時間下午4點45分對戰火腿隊，先發投象徵性的一人次，而火腿隊排出同樣出身橫濱高校的近藤健介擔任第一棒，向這位傳奇名投致上最大敬意。