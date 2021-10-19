日職／被騙怕了！ 韓媒：日本短期不敢挖角韓職打者
洋砲小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）去年在韓職大放異彩，以47轟、135分打點拿下雙冠王，季末更是獲得年度MVP，但今年被阪神虎重金簽下後打擊狀況低迷，MVP光環消失殆盡，韓媒《Mania Times》指出，阪神虎被「雙羅」詐騙後，短期內不敢再挖角韓職的外國打者。
小羅哈斯從2017年加盟韓職KT巫師以來，連四年打擊率都在3成以上，並狂敲132轟，原以為能把如此火燙的手感一起帶進日職，如今卻在一二軍之間遊走，曾經一度連22打席沒有安打，截至昨日打擊率僅有.206。
而這並非阪神虎首次被韓職的外國球員欺騙，三年前他們曾經以2年8億日圓簽下洋砲羅沙里歐，他在韓職以打擊率.330、70轟和231分打點成績傲視群雄，但轉戰日職後75場只有8轟、40打點，打擊率下滑至0.242。最終只打了一年就被阪神虎趕走，甚至連韓職都回不去，最後只能在美國小聯盟和墨西哥聯盟打拼。
報導表示，過去很少有韓職打者在日職成功的例子，但日職仍願意花大錢賭一把簽下韓職的打者，但在經過這兩次失敗的例子後，恐怕短期內日職球隊將不會選擇與韓職的外國球員簽約。
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