快訊

台商赴「陸」打二劑疫苗 陳宗彥：大陸是哪個國家？

搶不到疫苗！第12輪施打量能北市不到四成！各縣市數據曝

日職／被騙怕了！ 韓媒：日本短期不敢挖角韓職打者

聯合新聞網 / 綜合報導
韓媒《Mania Times》認為，阪神虎被「雙羅」詐騙後，短期內不敢再挖角韓職的外國打者。 取自Twitter@Sponichi_Tfoto
韓媒《Mania Times》認為，阪神虎被「雙羅」詐騙後，短期內不敢再挖角韓職的外國打者。 取自Twitter@Sponichi_Tfoto

洋砲小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）去年在韓職大放異彩，以47轟、135分打點拿下雙冠王，季末更是獲得年度MVP，但今年被阪神虎重金簽下後打擊狀況低迷，MVP光環消失殆盡，韓媒《Mania Times》指出，阪神虎被「雙羅」詐騙後，短期內不敢再挖角韓職的外國打者。

小羅哈斯從2017年加盟韓職KT巫師以來，連四年打擊率都在3成以上，並狂敲132轟，原以為能把如此火燙的手感一起帶進日職，如今卻在一二軍之間遊走，曾經一度連22打席沒有安打，截至昨日打擊率僅有.206。

而這並非阪神虎首次被韓職的外國球員欺騙，三年前他們曾經以2年8億日圓簽下洋砲羅沙里歐，他在韓職以打擊率.330、70轟和231分打點成績傲視群雄，但轉戰日職後75場只有8轟、40打點，打擊率下滑至0.242。最終只打了一年就被阪神虎趕走，甚至連韓職都回不去，最後只能在美國小聯盟和墨西哥聯盟打拼。

報導表示，過去很少有韓職打者在日職成功的例子，但日職仍願意花大錢賭一把簽下韓職的打者，但在經過這兩次失敗的例子後，恐怕短期內日職球隊將不會選擇與韓職的外國球員簽約。

詐騙 美國 墨西哥

相關新聞

日職／松坂大輔最後榮光 對戰過的台灣打者看到堅持精神

松坂大輔今天引退。作為一個世代的代名詞，他也燃燒到了最後一刻，高中、日職、美職時期的活躍自然令球迷難忘，重回日職的最後七...

日職／生涯前10年就過巔峰有遺憾 松坂談到家人哽咽了

職棒生涯的最後一役，終究要到來，41歲「平成怪物」松坂大輔今天先在中午出席引退記者會，回顧23年生涯，他自認在2010年...

日職／松坂大輔引退賽只投1人次 火腿排最強打者致最高敬意

「平成怪物」松坂大輔今天將投出23年選手生涯最後1球，預計先發投1打席，身為對手的火腿隊也確認開路先鋒人選，將由同樣出身...

日職／日媒細數西武18號族譜 郭泰源扛起王牌投手重量

松坂大輔今天穿回熟悉的西武獅隊18號球衣，為華麗絢爛的23年職棒生涯畫下句點，日本媒體「Full Count」也在今天細...

日職／松坂大輔今引退 由「村上世代」開啟時代新頁

「手帕王子」齋藤佑樹，17日在火腿主場札幌巨蛋中繼上場，投1人次後，在全場球員及球迷的掌聲中退場，結束了11年的職棒生涯。 齋藤早在10幾年前的高中甲子園大賽中就風靡全日本，直到此時人氣仍未衰退

日職／「台灣殺手」松坂大輔退役 中職同世代球星獻祝福

「平成怪物」松坂大輔今天舉行引退記者會，國際賽當「台灣殺手」、撐起「松坂世代」，是天賦與加倍的努力造就巨星，23年職棒生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。