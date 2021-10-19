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中職／僅一家企業主動洽詢 會長蔡其昌曝：找第6隊太難

聯合新聞網 / 綜合報導
中職會長蔡其昌坦言尋找願意加盟企業當第六隊過程的艱困。 圖／中華職棒提供
中職會長蔡其昌坦言尋找願意加盟企業當第六隊過程的艱困。 圖／中華職棒提供

中華職棒日前去拜會中華電信，爭取加入第六隊，今天會長蔡其昌在聯盟官方直播《蔡瞇瞇的Live house》不但透露與中華電信會談狀況，更坦言尋找願意加盟企業過程的艱困。

蔡其昌接任中華職棒會長之後，把成立第六隊視為最重要目標，這次有機會讓中職與中華電信雙方成立窗口去商談，他個人相當期待，再加上中華電信條件穩定，對於成立球隊有很有想法和熱情，會議時的提問也很到位，包含成立第六隊後球員該從何而來？第一輪該怎麼選秀等問題。

蔡其昌爆料，因為受到疫情影響拜會第六隊的行程被耽誤，而且目前僅有一家企業主動向聯盟詢問第六隊事宜，剩餘的企業都是由聯盟主動詢問洽談，由於成立一支新球隊的要求很高、需要考量的因素也很多，要找球隊真的很不容易。

針對新球隊加盟辦法要不要修正？蔡其昌認為這部分還是要跟領隊討論，例如保證金降低，或用別的方式支付保證金，至於球員來源也還有不少討論空間，如果第六隊進來，擴編選秀時味全龍是不是可以少一輪？新球團洋將比例是否能調高?

蔡其昌 直播 疫情

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