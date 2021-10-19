全運會棒球／李超等待200多天傷癒完投勝 台南晉4強

全國運動會棒球賽台南市隊先發投手李超完投勝，簡子寬2支三壘打，終場以3比1擊敗新北市隊、晉級4強；李超經歷200多天傷癒歸隊，拿下成棒首場完投勝、找回信心，目標挑戰職棒。

110年全國運動會棒球賽台南市隊今天與新北市隊在新莊棒球場交手，台南市隊派出目前就讀台體大的投手李超先發，李超前8局被敲出零星5支安打、沒有失分。

9局續投李超先被敲出二壘打，1人出局後被新北市隊李君國敲出安打，失掉唯一的1分，但及時回穩、沒有多掉分數；今天總計用125球投9局，被敲出7支安打，投出7次三振，失掉1分責失分，完投拿勝。

台南市隊今天2局靠著保送、短打推進、簡子寬三壘打送回第1分、暴投跑回第2分，7局簡子寬敲出個人單場第2支三壘打，送回團隊第3分。

台南市隊總教練許峰賓賽後受訪表示，此次參賽投手名單中有3人不能打，投手群不足的狀況下，每場比賽可以使用的投手有限，李超在母隊就是先發定位，體能和吃局數能力不擔心。

許峰賓表示，李超的球速雖然不是很快，但直球尾勁不錯，今天變化球控制能力佳，搭配有尾勁的直球、收到不錯的成效。

李超賽後受訪時透露，去年因為腰傷休息了超過200天，過程中看到隊友丟球、自己沒辦法上場，其實心裡不好受，很謝謝母隊台體大的教練一直幫他「踩剎車」，讓他傷勢完全復原才開始丟球，也鼓勵他不要因為受傷陷入低潮。

經歷200多天才又回到投手丘上，目前大學4年級的李超表示，受傷時信心掉了很多，花很多時間找回原來的水準，投出升上大學後首場完投勝，但還有很多進步的空間，希望可以持續進步、朝著挑戰職棒的目標邁進。

110年全國運動會棒球賽台南市隊19日與新北市隊在新莊棒球場交手，台南市隊簡子寬（右）單場2支三壘打、貢獻2分打點，率隊以3比1擊敗新北市隊、晉級4強。中央社

簡子寬全運會單場2支三壘打 發展長打目標職棒

全國運動會棒球賽台南市隊簡子寬棒打大學學長，單場2支三壘打、貢獻2分打點，率隊以3比1擊敗新北市隊、晉級4強；簡子寬希望發展長打能力，把身體素質養好，未來目標職棒。

110年全國運動會棒球賽台南市隊今天與新北市隊在新莊棒球場交手，台南市隊李超完投僅失1分，打擊則看簡子寬表現，台南市隊的3分得分都跟他有關。

台南市隊今天2局靠著保送、短打推進、簡子寬三壘打送回第1分，暴投跑回第2分，7局簡子寬敲出個人單場第2支三壘打，送回團隊第3分。

簡子寬目前就讀文化大學2年級，今天新北市隊先發投手李承風則是文化大學4年級學長，在全運會棒打學長，簡子寬賽後受訪表示，平時在學校分組比賽也會對到，彼此很熟悉，知道學長有哪些球路。

簡子寬表示，今天2支三壘打是打到李承風的失投球，2局打到滑球，7局打擊前對方教練有喊暫停，猜想李承風第1球應該會搶好球，剛好抓到失投直球再打出三壘打。

簡子寬說，腳程是自己的優勢，高中之前不算是有長打火力的打者，升上大學後加強重量訓練，教練團也有幫忙調整打擊，希望可以發展出長打能力。

簡子寬的偶像是南英商工學長、現役富邦悍將隊野手林哲瑄，欣賞林哲瑄打球的「霸氣」，也希望未來可以挑戰職棒，吃胖一點、強化身體素質，打擊方面比較容易追打壞球，也希望可以提升好壞球的辨別度。

台南市隊今天擊敗新北市隊、晉級4強，4強戰將與上屆冠軍台北市隊交手，力拚冠軍戰門票，4強另一場對戰組合為桃園市與高雄市隊交手。