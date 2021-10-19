日職／日媒細數西武18號族譜 郭泰源扛起王牌投手重量

松坂大輔今天穿回熟悉的西武獅隊18號球衣，為華麗絢爛的23年職棒生涯畫下句點，日本媒體「Full Count」也在今天細數「西武18號」族譜，郭泰源身披這件球衣11年為隊史最長紀錄，也是在他身上，才真正扛起「西武18號」的重量。

18號是象徵王牌投手的背號，松坂在1999年從西武展開職棒生涯時就是使用這個背號，在他赴美發展後，這個背號閒置了兩年，2009年來到涌井秀章手中，近幾年則是多和田真三郎在穿；松坂去年重返老東家時，原是使用16號，今天將穿回18號，投出生涯最後1球。

「Full Count」也在今天細數「西武18號」歷史，1979年正式成為西武獅隊、進駐埼玉後，初代、二代18號為成重春生、田鎖博美，都未投出球隊期望的成績，1984年傳奇投手江夏豐來到西武時，由他穿上18號，但他也僅在西武待了1年。

直到郭泰源，才真正承擔起屬於王牌投手的「西武18號」重量，他在1987年、來到西武的第3季，背號從12號變更為18號，一穿就是11年，也是歷任扛起這個背號最久的球員。

日職指出西武一直到郭泰源才真正承擔起屬於王牌投手的「西武18號」重量。 聯合報系資料照

報導中提到郭泰源的豐功偉業，綽號「東方特快車」的他，，最快球速可達156公里，生涯共在日職累積117勝，包括6個雙位數勝投賽季。

郭泰源之後，18號相隔1季來到松坂手中，他使用這個背號8季（1999到2006年），寫下無數輝煌成就，包括1999年太平洋聯盟新人王、2001年澤村賞、4度三振王、3度勝投王、2度防禦率王，讓這個背號再次發光。