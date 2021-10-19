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日職／松坂大輔引退記者會：不希望這天到來

中央社 / 東京19日專電
松坂大輔19日在引退記者會上說，他其實「希望（引退）這天到來，但又不太希望這天到來」。 中央社
松坂大輔19日在引退記者會上說，他其實「希望（引退）這天到來，但又不太希望這天到來」。 中央社

「平成怪物」松坂大輔今天在引退記者會上說，決定引退最大原因是健康因素，他其實「希望（引退）這天到來，但又不太希望這天到來」。被問到最先向誰透露要引退，松坂大輔哽咽說是家人和妻子。

松坂大輔引退記者會今天於台北時間上午11時舉行，記者會背板寫著「感謝23年間帶來夢想與感動」。松坂大輔穿著背號18號球衣出席記者會，他在記者會上說：「希望（引退）這天到來，但又不太希望這天到來。」

他說：「決定引退最大原因是因為健康因素。有時痛到睡不著，身心狀態都差。」

記者會上被問到最先向誰透露要引退的念頭，松坂大輔忍不住哽咽說是家人和妻子。

在美、日職棒合計拿下170勝的松坂，國際賽的表現也十分亮眼，曾率日本拿下2004年雅典奧運銅牌，和2006、2009年世界棒球經典賽（WBC）冠軍，並兩度獲選為WBC最有價值球員（MVP）。

松坂大輔 棒球 經典賽

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