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中職／20勝巨投+打擊三冠王巨砲 或能首度同季問世

聯合新聞網 / 綜合報導
猿隊朱育賢有機會挑戰打擊三冠王，獅隊布雷克(右)則有望拚單季20勝，這兩紀錄中職還沒有在同一季發生過。 聯合報系資料照
猿隊朱育賢有機會挑戰打擊三冠王，獅隊布雷克(右)則有望拚單季20勝，這兩紀錄中職還沒有在同一季發生過。 聯合報系資料照

今年有望在中職見證同時由投打兩方寫下前所未有新紀錄，兩位洋投統一獅布雷克和中信兄弟德保拉分別有望挑戰單季20勝，樂天桃猿朱育賢複賽後手感火燙，目前以18支全壘打和71分打點獨占鰲頭，打擊率直逼隊友陳俊秀，目標三冠王，「20勝巨投、三冠王巨砲」此創舉或能首度同季問世。

在勝投、防禦率、三振方面，聯盟前兩名基本上都是由布雷克和德保拉兩人輪流登上首位，布雷克本季15勝3敗、防禦率1.82、130三振，德保拉則是14勝3敗、防禦率1.78、159三振，預計兩人皆還有五到六場的先發機會，單季20勝並非不可能，中職前一位單季20勝的投手，已要追溯至2008年La New熊強森。

布雷克和德保拉兩人原先並列勝投王，但德保拉因接種疫苗輪休一週，布雷克抓住機會超車，以兩連勝獨居勝投王，近期也連續20局無失分，單季15勝已是近九年獅隊最多勝投手，欲挑戰投手三冠王連霸之路的德保拉，最大的勁敵無疑就是布雷克。

中職歷史上也僅出現過一次該季出現兩位20勝巨投，為1993年的統一獅王漢、兄弟象陳義信，剛好兩位也分別效力統一和兄弟。

而打擊方面，朱育賢不受換球影響、復賽後狂轟猛詐，目前全壘打不但遙遙領第二名的林安可多達五支，只差兩轟就能達成連續3年單季至少20轟的紀錄，更打出聯盟近兩年最長的連23場安打，朱育賢若下一場再敲安，將以連續24場超越林智勝和霸漢，寫隊史單季第3長，並繼續向郭嚴文連續33場敲安的紀錄逼近。

目前朱育賢打擊率3成56排名第二，落後隊友陳俊秀的3成79，不過以近期狀況來看，朱育賢的打擊率不斷飆升，反觀陳俊秀從一度高達四成的打擊率下降至此，朱育賢大有機會力拚2017年王柏融以來、史上第3次「全壘打、打點、打擊率」的打擊三冠王。

朱育賢 布雷克 德保拉 中職

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