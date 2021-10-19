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日職／松坂大輔美日通算170勝 「平成怪物」步下投手丘

中央社 / 東京19日綜合外電報導
在美、日職棒都拿過冠軍，合計170勝的松坂大輔決定退休，41歲的他所代表「松坂世代」畫下句點。 中央社
在美、日職棒都拿過冠軍，合計170勝的松坂大輔決定退休，41歲的他所代表「松坂世代」畫下句點。 中央社

在美、日職棒都拿過冠軍，合計170勝的松坂大輔決定退休，41歲的他所代表「松坂世代」畫下句點，但他投球時的霸氣、剛猛速球與令人摸不著頭緒的「魔球」將深為球迷懷念。

松坂高中就嶄露頭角，絕佳身體協調性讓他的球速輕鬆就能催破時速150公里。

1998年的日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）8強賽，他燃燒手臂250球完投17局，率隊擊敗勁敵晉級，4強賽後援1局無失分，幫助球隊闖進冠軍賽，接著投出賽史上第二場無安打比賽，率隊拿下甲子園冠軍，因此被稱做是「平成怪物」。

高中畢業後，松坂投身日本職棒選秀，獲3隊第一指名，最終加入西武。進到職棒後，松坂立刻有亮眼表現，菜鳥年便繳出16勝5敗、防禦率2.60的成績，拿下太平洋聯盟新人王，開啟以他為名的「松坂世代」。

在日職前8年，松坂僅2002年勝投未達兩位數，期間拿過象徵日職投手最高榮譽的「澤村賞」、4次三振王、3次勝投王、2次防禦率王，率隊在2004年拿下總冠軍「日本一」，在日職極具人氣的他，生涯共6次獲選參加明星賽。

松坂2006年投出在日職生涯年，17勝5敗、防禦率2.13，球季結束後獲球團同意，讓他以「入札制度」挑戰美國職棒大聯盟MLB。當時吸引紐約的洋基與大都會、芝加哥小熊、波士頓紅襪、洛杉磯的道奇與天使等多隊目光，最終紅襪以5111萬美元的競標金拿下交涉權，並以6年5200萬美元簽下松坂。

加入紅襪後，松坂首年出賽32場，投204.2局，謎樣的子彈球（Gyroball）掀起熱議，也讓他共賞給對手201次三振，繳出15勝12敗、防禦率4.40的成績，成為首位在世界大賽拿下勝投的亞洲投手，並在菜鳥年就助紅襪拿下世界大賽冠軍；隔年雖只出賽29場，共投167.2局，但成績更上層樓，拿下18勝3敗，防禦率2.90。

美國媒體暱稱松坂大輔為「Dice-K」，主要是取大輔的羅馬拼音Daisuke，將之改為原意為骰子的Dice，有一擲定乾坤或紅襪將他當成下賭注的大籌碼含意；K則是代表他的三振能力。

松坂生涯的分水嶺出現在2009年，當年他因傷掉出先發輪值，成績也開始下滑，只出賽12場，戰績4勝6敗，防禦率5.76，往後就因頻繁進出傷兵名單而在大聯盟載浮載沉；2010年稍微回穩，出賽25場，戰績9勝6敗，防禦率4.69。

但2011年起松坂出賽銳減，2012年更只拿1勝，防禦率高達8.28。球季落幕後紅襪中止合約，松坂成為自由球員。隔年松坂改披紐約大都會戰袍，在大都會待了兩季，每季戰績都是3勝3敗。

2014年球季結束後，大都會宣布不與松坂續約。總計松坂在大聯盟8年，共拿下56勝43敗，防禦率4.45。

松坂接著回到日職加盟軟銀，2015年接受手術整季報銷，隔年他只投1局，2017年拒絕球團兼任教練的要求，整季沒有一軍出賽紀錄。

2018年加入中日，戰績6勝4敗、防禦率3.74，還獲得日職的東山再起獎肯定；但隔年只出賽2場，戰績0勝1敗、防禦率16.88。

去年回到職棒起點西武，但傷勢和年紀讓松坂一直無法在一軍出賽，終於在今年7月決定卸下戰袍。他生涯在日職前後共獲得114勝65敗，防禦率是3.04。

在美、日職棒合計拿下170勝的松坂，國際賽的表現也十分亮眼，曾率日本拿下2004年雅典奧運銅牌，和2006、2009年世界棒球經典賽（WBC）冠軍，並兩度獲選為WBC最有價值球員（MVP）。

在松坂飽受傷勢所苦，不得不退休前，和他同世代的杉內俊哉、新垣渚、藤川球兒、村田修一、木佐貫洋等名將都已先褪下球衣，「松坂世代」只剩下40歲的左投和田毅仍在場上孤軍奮戰。

松坂大輔

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