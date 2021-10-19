日職／松坂大輔引退賽只投1人次 火腿排最強打者致最高敬意

「平成怪物」松坂大輔今天將投出23年職棒生涯最後1球，預計先發投1打席，身為對手的火腿隊也確認開路先鋒人選，將由同樣出身橫濱高校的近藤健介出任。

松坂去年回歸老東家西武獅隊後，未在一軍留下任何出賽紀錄，他在去年7月進行脊椎内視鏡頸椎手術，狀況遲遲沒有起色，終在今年季中宣布季後高掛球鞋，球團為他安排在今天進行引退記者會、引退賽，向華麗絢爛的「松坂世代」告別。

松坂今天將擔任先發投手、只投1人次，因此火腿的第1棒人選也備受矚目，火腿監督栗山英樹也公布答案，將由近藤健介出任，向這位傳奇名投致上最大敬意。

日本媒體報導，松坂因為自己的右手中指不適問題，擔心面對右打容易投出頭部觸身球，希望火腿能安排左打。栗山表示，所有球員都希望能在松坂的最後打席站上打擊區，考慮與他的淵源，決定由近藤擔任第1棒，既是火腿的最強打者，也是今年東京奧運的金牌成員之一。

近藤比松坂小13歲，在今年7月得知松坂決定退休時，他曾表示，與前輩同樣出身橫濱高校，「他一直都是我們追逐的前輩」。兩人過去僅在明星賽、練習賽遭遇過，這將是他們在正式賽季的第一次、也是最後一次投打對決。