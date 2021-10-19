日職／松坂大輔今引退 由「村上世代」開啟時代新頁

「手帕王子」齋藤佑樹，17日在火腿主場札幌巨蛋中繼上場，投1人次後，在全場球員及球迷的掌聲中退場，結束了11年的職棒生涯。

齋藤早在10幾年前的高中甲子園大賽中就風靡全日本，直到此時人氣仍未衰退，也因為當年的高人氣及知名度，使得媒體在他進入職棒後，以他做為代表，使用「手帕世代」（ハンカチ世代）來通稱1988年4月2日到89年4月1日間所出生的職棒球員，不過也有其他媒體使用在職棒場上先投出成績的田中將大來稱這個世代為「田中世代」（マー君世代）。

這個年級區間之後成為職棒球員的人數超過50人，現在仍在職棒場上並有顯著成績的除了田中之外，還有坂本勇人、柳田悠岐、大野雄大、宮崎敏郎、石川步及旅美的前田健太及澤村拓一等人，整體來說這個世代的球員對於近期日本成為並維持在國際賽一等強權有很大的幫助，而隨著齋藤的引退，手帕世代一詞也將逐漸消失。

手帕王子齋藤佑樹在上週日的比賽上場中繼1人次後，結束了日職生涯，他也是被拿來代表一個世代的球員之一。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

另一名名字被用來代表一個世代的偉大球員也將在今晚正式引退，他就是「松坂世代」的松坂大輔，1980年4月2日到81年4月1日間出生的職棒球員都算是這世代的一員，松坂世代可說是這20年來只要說到日職就一定會被提起的關鍵字。

這個世代之後進入職棒的有近百人，其中自然也不乏在日職史上留名的球員，包括藤川球兒、杉內俊哉、村田修一以及目前唯一還在職棒場上拼戰的和田毅等人，他們有多人都有挑戰美國大聯盟的經驗，也都在國際賽上替日本帶來相當程度的貢獻度，更是為後輩開創了許多寬廣的道路，現在作為代表的松坂即將引退，職棒場上也僅剩和田1人，松坂世代也將成為歷史名詞。

在松坂世代及手帕世代之後，還有哪些球員能成為一個世代的代表，目前以岡本和真及村上宗隆2人的名字較為被提起。岡本出生於1996年6月30日，是14年巨人的第一指名，18年開始站穩巨人先發，近幾年都是中心打者的第4棒，包括今年已連續4年有30轟及90分打點以上的火力輸出，本季更要挑戰單季40轟的大紀錄，有可能繼上季後再度連霸央聯全壘打及打點的雙冠王，目前與他同學年的職棒球員有隊友高橋優貴、西武的高橋光成及松本航、樂天的安樂智大及辰己涼介、軟銀的栗原陵矢及甲斐野央、羅德的小島和哉、歐力士的宗佑磨及火腿的淺間大基、清水優心等人，雖然有不少已是一軍主力，但就成績來看，岡本仍是其中的佼佼者，以他作為通稱這一個世代並沒有太大的問題。

村上是另一個具有代表整個年級世代資格的球員，2000年千禧年出生的他，在17年以第一指名加入養樂多，目前跟他同年的職棒球員也都是在那年高中畢業後就被選進的，有羅德的安田尚憲、西武的平良海馬、廣島的中村獎成以及火腿的清宮幸太郎等人，由於清宮在高中創下全壘打紀錄，人氣高過於其他同輩，因此這一學年的球員原本被媒體稱為清宮世代，但進入職棒後，清宮完全交不出相符的成績，其他有幾位同輩卻早已成為球隊主力，安田站穩羅德先發；平良創下20次中繼及20救援成功的紀錄，為日職第2、洋聯第1人。

2000年出生的村上宗隆，因為他近年來優異的打擊火力，使得原本多數媒體使用的「清宮世代」，在近期也漸漸被「村上世代」所取代了。 擷圖自養樂多燕子官方FB粉絲團

至於村上，不但在19年以36轟、96分打點拿下新人王，隔年打擊率首度突破3成，有28轟及86分打點，4成27的上壘率為央聯最高，也票選獲得最佳9人；今年打擊仍舊維持高檔，有打擊率2成80、39轟、107分打點及4成10上壘率的成績，其中全壘打與岡本並列第1，打點跟上壘率都是第2，打點只落後岡本5分，大有機會挑戰雙冠王，而養樂多目前的魔術數字僅剩4，如果順利奪下央聯優勝，那隊上打擊最優異的村上有極高的機率獲得個人生涯的首座年度MVP，他的成就已超越清宮大多了，清宮世代一詞也已經逐漸被「村上世代」給取代了。

而日前已有許多與村上同年的大學畢業生，如養樂多第一指名的山下輝、DeNA的第二指名德山壯磨、等人，都已藉由選秀進入職棒，讓人期待這些村上世代的年輕球員能為日職帶來什麼樣的火花。