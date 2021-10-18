快訊

網紅小玉賣「換臉不雅片」百人受害　總統說話了！擬推動修法

「不要去騷擾我的父母親」 高中同學為批評陳柏惟道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／年度球員卡也打美女牌 5隊74位啦啦隊女孩登場

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
一年一度的中職球員卡即將開放預購。圖／中華職棒提供
一年一度的中職球員卡即將開放預購。圖／中華職棒提供

「2020中華職棒年度球員卡」完整收錄中職年度大事，將在11月3日正式開賣，有興趣的球迷從20日起，可利用全國7-ELEVEn門市ibon機台搶先預購，購買預購包更獨享74位啦啦隊女孩CHEERLEADER 1 of 1超級限量卡抽中機會。

中職指出，預購包以5包零售包為一單位，每包售價425元，含40張球員卡，11月3日起即可回原店取貨；年度球員卡包含26項主題，共652款，以普卡、特殊卡、限量卡、簽名卡等卡種呈現。

「CHEERLEADER女孩系列」首次集結5隊74位啦啦隊女孩，今年新增啦啦隊女孩新人簽名卡款；全球第一個由官方修改識別標誌的防疫洗手LOGO，也運用在這次球員卡中，也有各項中職球星話題組合簽名卡款。

CHEERLEADER主題卡款含特殊卡、新人女孩簽名卡及各隊人氣女孩的簽名卡。

頂級球星實戰球衣的卡包有機會抽出整件實戰球衣，包含林安可、德保拉、朱育賢、高國輝、徐若熙在內共10位球星實戰球衣，搭配本人親筆簽名的ONE OF ONE認證卡。

CPBL防疫系列推出限量卡，包括防疫尖兵簽名卡、防疫尖兵LOGO MAN簽名卡，兩款皆以5隊球星拍攝的防疫宣導影片腳本分鏡圖為設計理念，搭配片中球星簽名，LOGO MAN簽名卡手工鑲入CPBL防疫LOGO。

另有球星組合簽名系列，描述中職歷史意涵，以及中華隊U18冠軍班底系列，以2019年中華隊U18冠軍班底為主題的台灣未來簽名卡。

「2020中華職棒年度球員卡」零售包單價85元，內含8張球員卡，將於11月3日在7-ELEVEn通路正式上市，11月6日在全國卡店通路都能買到。

最新出刊的475期職棒雜誌，搶先曝光特殊卡款，有興趣的球迷可至超商、書局等通路購買，搶先目睹年度球員卡的真面目。

中職 啦啦隊 中華隊

延伸閱讀

中職／徐若熙跳過一次先發 仍有機會投到季末

中職／投76.2局挨轟清單仍空白 徐若熙也覺得意外

中職／「他沒有大好大壞」 徐若熙看新人王會投對手

中職／王維中加徐若熙6勝14敗 葉君璋解讀兩張王牌狀況

相關新聞

日職／吳念庭出賽126場西武最多 代打敲安未阻擋羅德M6

西武隊今天在主場迎戰羅德隊，旅日好手吳念庭未先發，8局下代打揮出安打，但西武反攻無力，終場1：2落敗，羅德勝率超越歐力士...

中職／王威晨首座安打王倒數 更要挑戰張正偉這項紀錄

中職本季賽事已經進行超過3/4，各隊出賽都接近百場，中信兄弟隊內野手王威晨目前139支安打遙遙領先，奪下生涯首座安打王，...

中職／別以為龍隊投手很好開砲 挨轟45支是5隊最少

中職今年例行賽將在11月21日落幕，各隊只剩22到25場比賽要打，味全龍隊目前出賽95場，戰績34勝2和59敗，年度勝率...

日職／穿回熟悉18號 松坂大輔一軍合流準備投最後一球

「平成怪物」松坂大輔的23年職棒生涯最後一役，將在明天登場，今天合流一軍練球，穿回熟悉的18號背號，談到即將到來的引退賽...

日職／曾來台打過冬盟 養樂多投手創紀錄成最強中繼王

養樂多隊投手清水昇因中繼成功次數領先第二名太多，已確定奪下本季最優秀中繼投手（中繼王），昨在與橫濱DeNA的比賽中，他更拿下本季第48次中繼成功，刷新日本職棒新紀錄。

中職／年度球員卡也打美女牌 5隊74位啦啦隊女孩登場

「2020中華職棒年度球員卡」完整收錄中職年度大事，將在11月3日正式開賣，有興趣的球迷從20日起，可利用全國7-ELE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。