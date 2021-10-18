中職／年度球員卡也打美女牌 5隊74位啦啦隊女孩登場

「2020中華職棒年度球員卡」完整收錄中職年度大事，將在11月3日正式開賣，有興趣的球迷從20日起，可利用全國7-ELEVEn門市ibon機台搶先預購，購買預購包更獨享74位啦啦隊女孩CHEERLEADER 1 of 1超級限量卡抽中機會。

中職指出，預購包以5包零售包為一單位，每包售價425元，含40張球員卡，11月3日起即可回原店取貨；年度球員卡包含26項主題，共652款，以普卡、特殊卡、限量卡、簽名卡等卡種呈現。

「CHEERLEADER女孩系列」首次集結5隊74位啦啦隊女孩，今年新增啦啦隊女孩新人簽名卡款；全球第一個由官方修改識別標誌的防疫洗手LOGO，也運用在這次球員卡中，也有各項中職球星話題組合簽名卡款。

CHEERLEADER主題卡款含特殊卡、新人女孩簽名卡及各隊人氣女孩的簽名卡。

頂級球星實戰球衣的卡包有機會抽出整件實戰球衣，包含林安可、德保拉、朱育賢、高國輝、徐若熙在內共10位球星實戰球衣，搭配本人親筆簽名的ONE OF ONE認證卡。

CPBL防疫系列推出限量卡，包括防疫尖兵簽名卡、防疫尖兵LOGO MAN簽名卡，兩款皆以5隊球星拍攝的防疫宣導影片腳本分鏡圖為設計理念，搭配片中球星簽名，LOGO MAN簽名卡手工鑲入CPBL防疫LOGO。

另有球星組合簽名系列，描述中職歷史意涵，以及中華隊U18冠軍班底系列，以2019年中華隊U18冠軍班底為主題的台灣未來簽名卡。

「2020中華職棒年度球員卡」零售包單價85元，內含8張球員卡，將於11月3日在7-ELEVEn通路正式上市，11月6日在全國卡店通路都能買到。

最新出刊的475期職棒雜誌，搶先曝光特殊卡款，有興趣的球迷可至超商、書局等通路購買，搶先目睹年度球員卡的真面目。