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日職／吳念庭出賽126場西武最多 代打敲安未阻擋羅德M6

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
日本職棒西武隊台將吳念庭。 報系資料照片
日本職棒西武隊台將吳念庭。 報系資料照片

西武隊今天在主場迎戰羅德隊，旅日好手吳念庭未先發，8局下代打揮出安打，但西武反攻無力，終場1：2落敗，羅德勝率超越歐力士隊，在太平洋聯盟排名第1，封王魔術數字6。

此役打完前6局，兩隊1：1平手，羅德7局上靠中村獎吾、萊德（Brandon Laird）安打攻下超前分。

西武8局下1出局時，換掉前兩次打擊都吞K的左外野手戶川大輔，由吳念庭面對羅德中繼投手佐佐木千隼，揮出中外野安打，不過接下來兩名打者都被解決，終場1分之差落敗。

吳念庭本季出賽126場是全隊最多，本季打擊率2成45、全壘打10支、打點48分，今天敲出本季第101支安打。

日本火腿、樂天隊之戰，王柏融、宋家豪都未上場，火腿先發投手加藤貴之獨撐9局，只被揮出3支安打，飆出8次三振，演出無四死球完封勝，奪下本季第5勝，幫助火腿5：0獲勝。

西武本季只剩4場比賽，火腿還有8場，兩隊之間只有半場勝差，火腿還有機會甩掉洋聯排名墊底。

日本火腿 西武

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