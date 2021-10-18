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日職／吳念庭出賽126場西武最多 代打敲安未阻擋羅德M6
西武隊今天在主場迎戰羅德隊，旅日好手吳念庭未先發，8局下代打揮出安打，但西武反攻無力，終場1：2落敗，羅德勝率超越歐力士隊，在太平洋聯盟排名第1，封王魔術數字6。
此役打完前6局，兩隊1：1平手，羅德7局上靠中村獎吾、萊德（Brandon Laird）安打攻下超前分。
西武8局下1出局時，換掉前兩次打擊都吞K的左外野手戶川大輔，由吳念庭面對羅德中繼投手佐佐木千隼，揮出中外野安打，不過接下來兩名打者都被解決，終場1分之差落敗。
🇹🇼 #吳念庭 代打建功!!中止近期8打數沒有安打的低潮 10/18 (一) 西武 vs 羅德#埼玉西武獅#太平洋聯盟賽事#跟著ELEVEN體育家族為台灣選手加油— ELEVEN SPORTS TAIWAN (@ElevenSportsTW) October 18, 2021
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吳念庭本季出賽126場是全隊最多，本季打擊率2成45、全壘打10支、打點48分，今天敲出本季第101支安打。
日本火腿、樂天隊之戰，王柏融、宋家豪都未上場，火腿先發投手加藤貴之獨撐9局，只被揮出3支安打，飆出8次三振，演出無四死球完封勝，奪下本季第5勝，幫助火腿5：0獲勝。
西武本季只剩4場比賽，火腿還有8場，兩隊之間只有半場勝差，火腿還有機會甩掉洋聯排名墊底。
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