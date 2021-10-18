中職／別以為龍隊投手很好開砲 挨轟45支是5隊最少

中職今年例行賽將在11月21日落幕，各隊只剩22到25場比賽要打，味全龍隊目前出賽95場，戰績34勝2和59敗，年度勝率3成66在5隊墊底，團隊全壘打39支最少，不過被全壘打45支同樣最少，這個數字明優於老球團。

本季300場例行賽已打完243場，全聯盟出現269支全壘打，單場平均只有1.11支，是從2015年至今，最近7個球季的最低平均數；如果按照這個速度，到季末推算約是333支，將比去年大減228支，而且本季因為龍隊加盟，還比過去多打60場例行賽，各隊全壘打數確實大幅下滑。

樂天桃猿隊目前65轟，團隊全壘打數排名第1，足足比龍隊多了26轟，攻下488分打點也多219分；不過想要砲轟龍隊投手群，比起其他球隊更不容易，統一獅、富邦悍將隊都被打了58支全壘打，中信兄弟隊57支，猿隊也有51支，龍隊是唯一還不到50大關的球隊。

龍隊上半季排名倒數第1，下半季也暫居最後，團隊打擊率2成37是5隊最差，得290分、269分打點、746支安打都遠遠落後，成為無法提升戰績的主因。

吉力吉撈．鞏冠本季出賽30場出現6支全壘打，是龍隊最多轟打者，全聯盟排名並列14。

但從投手群看來，龍隊表現並非最差，目前團隊防禦率4.14優於猿隊的4.21，失438分也比猿隊少40分，被安打850支更比悍將、兄弟、猿隊還少；儘管龍隊出賽95場，暫時比另4隊少2到4場，投手群並非不堪一擊。