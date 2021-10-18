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中職／王溢正重回一軍先發 獅2連戰打兄弟拚戰績

中央社 / 台北18日電
王溢正。圖／中華職棒提供
王溢正。圖／中華職棒提供

中職樂天桃猿隊投手王溢正睽違5個多月重回先發，明天將對上味全龍隊；統一獅隊近期吞下2連敗，下半季戰績掉至第2名，明天起將與中信兄弟2連戰，力拚重返戰績首位。

中華職棒一軍明天有2場賽事，樂天桃猿隊在斗六棒球場與味全龍隊交手，桃猿隊派出本土投手王溢正先發，王溢正開季因為狀況不如預期，從4月起就多定位後援出賽，上一次一軍先發出賽為5月4日對富邦悍將，總計投4局失掉4分責失分、無關勝敗。

王溢正9月下二軍調整，目前為止二軍總計4場先發出賽，投18局失掉13分（10分責失分），吞下4連敗，防禦率5.00。

王溢正本季一軍出賽31場（5場先發），戰績2勝3敗6中繼成功，明天重回一軍先發，力拚個人本季第3勝、中職生涯第70勝；味全龍隊明天派出本土投手林子昱先發應戰。

統一獅隊上週吞下2連敗，下半季戰績掉至第2名，與兄弟隊沒有勝差，中信兄弟勝率較高，爬上下半季戰績首位，獅隊明天作客洲際棒球場與兄弟隊打2連戰，力拚止敗。

獅隊派出洋投猛威爾先發，猛威爾近2場出賽都投出優質先發、拿下2連勝，上一場先發出賽為10日對樂天桃猿隊，總計投7局被敲2支安打，投出4次三振、無失分，拿下個人本季第7勝。

猛威爾本季與兄弟對戰總計2場先發、3場後援，投11局失掉10分（3分責失分），吞下1敗、對戰防禦率2.45。

兄弟隊明天派出本土投手鄭凱文先發，鄭凱文上一場先發出賽為8日對富邦悍將，總計投7局失掉4分責失分，拿下追平個人單季最多11勝，明天比賽有機會再推進紀錄。

樂天桃猿 王溢正 味全龍

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