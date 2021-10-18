全運會／吳松勳再見安當英雄 棒球台北市晉4強

全運會棒球賽上屆冠亞軍台北市、高雄市隊今天提前碰頭，台北市隊9局下靠著吳松勳敲出再見安打，以2比1拿勝、晉級4強，台北市隊教練王燕國直言：「犯錯少就有機會贏球。」

110年全國運動會棒球賽台北市隊今天與高雄市隊在三重棒球場交手，台北市隊以社會隊強權合作金庫成棒隊為主體，加入4名台北興富發成棒隊、1名安永鮮物成棒隊球員，高雄市隊則以同為國內社會隊強權台灣電力成棒隊為主體。

今天比賽是投手戰，高雄市隊6局靠著廖俊凱適時安打先馳得點，台北市隊7局追分，靠著四壞保送、觸身球保送、暴投，攻占二、三壘，高育瑋適時安打送回追平分。

台北市隊9局下最後反攻機會，選到2次四壞保送，吳松勳敲出再見安打，幫助球隊拿下勝利、率先晉級4強。

台北市隊教練王燕國賽後受訪表示，彼此是太過熟悉的對手，打到最後就是比誰犯的錯少、就有機會贏球，今天比賽前半段台北市隊有攻勢、沒能多添分數，有犯錯、運氣也不在北市這邊，還好吳松勳把握機會建功。

吳松勳在今年初全國成棒甲組春季聯賽，碰上台電隊也曾打出再見安打，今天碰上以台電為主體的高雄市隊再度當英雄。

吳松勳今天沒有先發出賽，後半段代打上場，7局首打席被高雄市後援投手王宗豪三振，9局把握機會建功；他賽後受訪表示，王宗豪變速球狀況很好，看得到、揮不到，9局把握換投時機，再次上場打擊一棒建功。

吳松勳表示，全運會很重要，大家壓力也有點大，兩隊交手頻繁，每次對戰幾乎都是五五波，就看關鍵時刻誰可以把握住，9局上場想著把隊友送回來，不想打延長賽，設定外角的球攻擊，剛好來了一顆丟到紅中的偏高變化球、有把握住機會。