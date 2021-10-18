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日職／紅的喜氣！宋家豪自費印「最高です」T恤送全隊
效力樂天金鷲隊的宋家豪，距離旅日台灣投手單季最多出賽紀錄只差一步，今天先在賽前送禮給全隊，自費準備了印有「最高です（太棒了）」的T恤，那也是他在訪問台上的口頭禪，賽前全隊一起穿上喜氣的紅色T恤大合照。
宋家豪上英雄訪問台時最常說的「最高です」，成為他的標誌性名言，T恤上還印有宋家豪的投球剪影，顏色選用他最喜歡的紅色，
宋家豪在賽前分送給全隊這件T恤，隊友們也在練習時穿上。在大合照裡，宋家豪蹲在最前排中間位置，與田中將大等隊友們都笑得很開心，展現出超融洽的團隊氣氛。
宋家豪本季已在一軍出賽生涯新高的60場，逼近「大郭」郭源治1988年保持的61場，而連同今天與火腿隊一戰在內，樂天本季還剩7場比賽，宋家豪有機會追平、進而超前，挑戰寫下台將新猷。
楽天投手陣 宋家豪が自費で作った「最高です」Tシャツで練習 記念撮影も― スポニチ Sponichi Annex 野球 https://t.co/43BjryAJGI— スポニチ野球記者'21 (@SponichiYakyu) October 18, 2021
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