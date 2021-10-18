中職／王威晨首座安打王倒數 更要挑戰張正偉這項紀錄
中職本季賽事已經進行超過3/4，各隊出賽都接近百場，中信兄弟隊內野手王威晨目前139支安打遙遙領先，奪下生涯首座安打王，看來不會有太大意外。
兄弟已經打完98場比賽，以王威晨的安打效率，單場平均出現1.42支，推算季末可能在170支左右，這個數字和他去年相同，有機會追平、甚至超越個人單季最多安打紀錄。
今年球季進行到目前為止，共有6名球員安打數破百，王威晨領先排名第2的統一獅隊林靖凱24支，只要維持目前的節奏，期待已久的安打王到手沒有問題。
王威晨2016年展開一軍生涯，2018年首次站穩先發，立刻繳出164支安打的佳績，接下來連續4個球季安打都達3位數，去年170安更是寫下個人單季新高。
值得一提的是，王威晨2018、去年都在安打榜排名第2，這兩次都不敵獅隊陳傑憲（165安、174安），讓他覺得十分惋惜。
王威晨生涯前5年不是沒拿過年度打擊獎項，2018、19年都獲盜壘王，但在打擊率、安打數方面從未贏過，今年出賽92場夠穩定，安打也能持續，可望為兄弟搶回多年未見的安打王頭銜。
兄弟最近一位安打王是2012年「花花」張正偉，當時172安紀錄也是隊史單季最多，王威晨今年不但很有機會成為兄弟近9年首位安打王，也有本錢挑戰隊史單季最多安紀錄。
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