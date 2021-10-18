日職／穿回熟悉18號 松坂大輔一軍合流準備投最後一球

「平成怪物」松坂大輔的23年職棒生涯最後一役，將在明天登場，今天合流一軍練球，穿回熟悉的18號背號，談到即將到來的引退賽，他笑說：「現在還沒有實感。」

1999年從西武獅隊展開職棒生涯，歷經8年旅美時期，2015年返回日職，他的生涯因傷急轉直下，逐漸消蝕著他還能投球的日子，松坂的時代終究走到尾聲。

松坂在去年回到老東家西武，同一年7月動了脊椎内視鏡頸椎手術，身體狀況遲遲沒有起色，也影響到他的心情，最終在今年7月證實引退消息，明天球團將為他舉辦引退記者會，他也將在與火腿隊一戰先發出賽，這是他重返西武後的首場一軍出賽，也是他的引退賽。

松坂今天與一軍合流，他重回西武時原本穿著16號球衣，也改回了熟悉的18號，讓這個背號陪他投出選手生涯的最後一球。

松坂在今天練球前先與全隊打招呼，請隊友、教練多多指教，對於引退賽則笑說：「現在還沒有什麼實感。」松坂今天練投約20球，為明天一役準備，效力火腿的台將王柏融，明天也有機會一會這位傳奇名投。