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全運會／竹市野手李千賢寶刀未老 連生病哥哥的份一起拚

中央社 / 新北18日電

110年全國運動會棒球賽，新竹市隊野手李千賢相隔許久再以球員身分出賽，單場敲3安、寶刀未老，他表示首次打全運會時和哥哥搭配守二、游，哥哥因骨癌接受化療，要連哥哥的份一起努力。

110年全國運動會棒球賽新竹市隊今天在三重棒球場與台中市隊交手，新竹市隊野手李千賢先發打第2棒、守右外野，首局敲出安打，3局短打跑出內野安打，6局再敲出安打，單場敲3安，打擊手感不錯。

新竹市隊總教練蔡丞賢賽後受訪直呼「李千賢寶刀未老」，提到他是球隊的精神領袖，內、外野都可以守，此次主要守外野，雖然很久沒有以球員身分比賽，但看得出來他很享受，拚勁不輸年輕人。

27歲的李千賢上一次以球員身分出賽是2018年，之後任遠東科技大學棒球隊助理教練，相隔許久再以球員身分上場，李千賢表示，「很開心，還可以為新竹市打拚」。

李千賢表示，知道自己有在全運會名單中後，就開始跟著遠東的學生一起練習守備和打擊，昨天第1場比賽手感還是有落差，比較快的球都打不太到，還開玩笑跟對方捕手說不要配太快的球。

全運會對李千賢而言也有許多回憶，他記得第1次打全運會是在大學一年級的時候，當時和哥哥還是二壘、游擊搭檔，哥哥現在因為骨癌復發接受化療，也希望此次參賽連同哥哥的份一起努力。

全運會 棒球

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